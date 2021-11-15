الدبيبة: سأعلن موقفي من الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية في اللحظة المناسبة

قال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاثنين، إنه سيعلن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية في اللحظة المناسبة.

ودعا الدبيبة خلال كلمة له من طرابلس مساء اليوم أنصاره إلى رفض قوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب ويجري على أساسها انتخابات ديسمبر المقبل الرئاسية والبرلمانية، مشيرا إلى أن هناك جهات لا تريد استمرار حكومته وتمارس التشويش.

ولمح الدبيبة إلى منع إجراء الانتخابات، متحدثا عن أولوية وضع دستور للبلاد قبل الانتخابات.

وخاطب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الشباب قائلا "أنتم من تقرون ترشحي وسأعلن موقفي من الترشح للانتخابات في اللحظة المناسبة".

وأوضح الدبيبة أن الليبيين يريدون برلمانا نزيها يخدم كل الليبيين وانتخابات تقوم على أساس قاعدة دستورية وقوانين عادلة، مشيرا إلى أنها أكد في مؤتمر باريس بشأن ليبيا على ضرورة وجود قاعدة دستورية واضحة يتفق عليها الجميع.

وأضاف: "الشعب الليبي يريد الانتخابات ولكننا لن نرضى بالقوانين المعيبة والمفصلة على أشخاص".

واعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن ليبيا بلد غني ومشكلتها ليست الأموال بل الفساد وسوء الإدارة مضيفا "يريدون أن لا تقوم ليبيا ولكنها ستنهض وستعود رغم كيد الكائدين".

وفي وقت سابق، أكد المجلس الرئاسي الليبي أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة وفقًا لما هو مقرر، واتخاذ كل ما من شأنه أن يحقق عملية انتخابية شاملة لتعزيز فرص بناء الثقة بين كل الأطراف وضمان شفافية ونزاهة الانتخابات لقطع الطريق أمام أي محاولات لتزويرها أو الانقلاب عليها بدعاوى مختلفة.

فيما ثمن المجلس جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومساعيها لإنجاح العملية الانتخابية في كل أنحاء البلاد، مؤكدًا تطلعه لمزيد الجهود، فيما يتعلق بتخفيف معاناة النازحين داخليًّا، بالعمل على فتح مراكز اقتراع يكون من السهل الوصول إليها والاقتراع فيها.

وشدد "الرئاسي الليبي" على أهمية الجهود الدولية للمساعدة في تأمين ومراقبة العملية الانتخابية ومساعدة السلطات الليبية المختصة، وتعزيز جهودها في ذلك، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازمين لحمايتها، بما في ذلك تأمين مقرات المفوضية وفروعها ومراكز الاقتراع والفرز.

وأكد المجلس الرئاسي الليبي تمسكه بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة اجتماعيًّا وسياسيًّا، بما يحقق توحيد الصف الليبي وطي صفحة الماضي وإعادة بناء الثقة لتعزيز أواصر العيش الكريم المشترك، والانطلاق نحو التنمية التي يتطلع لها الليبيون.