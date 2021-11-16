الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

عالم أزهرى: يجوز للزوج غسل زوجته عند الوفاة

الدكتور رمضان عبدالرازق
الدكتور رمضان عبدالرازق

ورد سؤالًا إلى الدكتور رمضان عبدالرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، من سائلة تقول: لي أربعة ذكور ولي أخوة نساء ولا أريد أن يغسلوني، وليس لي بنات وزوجي على قيد الحياة ولكنى أتمنى أن يغسلني أولادي، فما حكم الشرع في ذلك؟

وأجاب "رمضان"، خلال برنامج" أسأل مع دعاء" على قناة النهار، قائلًا:"إن السيدة يغسلها في حالة الوفاة النساء، والرجل يغسله الرجال، وهذه قاعدة، ولا يطلع على العوارات أحد".

وأضاف "عبدالرازق"، أن هناك حالة واحدة يجوز للرجل والمرأة غسل بعضهما البعض عند الوفاة، وهو الزوج والزوجة فيجوز لبعضهما غسل بعضٍ، منوهًا بأن من يقول الرجل محرم على زوجته والزوجة محرمة على زوجها عند الوفاة، ولا يجوز لهما الدخول على بعضهما عند الغسل، فهذا كلام عارٍ تمامًا عن الصحة، ولم يرد فيه نص شرعى.

واستشهد على ذلك بما جاء في الصحيح، بقول السيدة عائشة حينما قالت لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسل رسول الله إلا نسائه، يعنى لولا أني لم أكن مشغولة بأمور الوفاة كنت أمنع الصحابة من غسل النبي، ولكن الذي غسله الصحابي عبدالله بن العباس، والإمام على بن أبي طالب وغيرهم، لافتًا إلى أن الذي غسل السيدة فاطمة بنت سيدنا النبي زوجها الإمام على ابن أبي طالب، أن الزوج والزوجة قد انكشفوا على بعضهما البعض، فهما أولى ببعض.

حكم غسل الرجال للنساء حكم غسل الابن لأمه الدكتور رمضان عبدالرازق لجنة الدعوة بالأزهر الأزهر حكم غسل الزوج لزوجته

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

حريق بغرفة الكهرباء المغذية للشركة المصرية للأقمار الصناعية خارج النايل سات

وفاة الإعلامية مها حسنى مذيعة التليفزيون المصرى

وزارة الرى: السدود الركامية منعت كارثة فى أسوان

«الصحة»: تسجيل 946 إصابة جديدة بكورونا.. و68 حالة وفاة

كورونا بالدول العربية: استمرار الأردن فى تسجيل أعلى الإصابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

ماجد حبته

زواج فى سجن بيلمارش!

بسنت حسن

مشعلو الحرائق

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. ثوابت الأمة فى خطاب العرش السامى

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

صور

جنازة والد يسرا اللوزى

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

محطة تل أبيب

المزيد

بيني جانتس فى زيارة للمغرب لتوقيع اتفاقيات أمنية الأسبوع المقبل

«الخارجية الفلسطينية» تطالب مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسير الحلبى

كولومبيا: حزب الله خطط لاستهداف مسئول استخبارات إسرائيلى