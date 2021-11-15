هل يساعد «الزنك» في علاج نزلات البرد؟

يرتبط فصل الشتاء دائمًا بنزلات البرد، بسبب تقلبات الجو التي تسبب الإصابة بالرشح والكحة والضعف العام.

ووفقًا لما ذكره موقع " WebMD" الطبي، فهناك دليل جديد على أن الزنك فعال ضد التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية مثل نزلات البرد.

استعرضت الدكتورة جينيفر هانتر، من معهد NICM للأبحاث الصحية بجامعة ويسترن سيدني في أستراليا، وفريقها 28 تجربة لمعرفة قدرة الزنك في محاربة نزلات البرد.

شملت التجارب 5446 بالغًا تناولوا الزنك إما عن طريق الفم أو تحت اللسان أو كرذاذ أنفي، حيث حلل الباحثون بشكل منفصل ما إذا كان الزنك يمنع أو يعالج التهابات الجهاز التنفسي.

هل يساعد الزنك حقًا في علاج نزلات البرد؟

وأشار الباحثون، إلى أن منع الزنك الفموي أو داخل الأنف خمسة أنواع من التهابات الجهاز التنفسي لكل 100 شخص لمدة شهر، حيث كان هناك خطر نسبي أقل بنسبة 32٪ للإصابة بأعراض خفيفة إلى متوسطة.

وارتبط الزنك أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بأعراض معتدلة الحادة بنسبة 87٪ وانخفاض خطر الإصابة بأعراض أكثر اعتدالًا بنسبة 28٪.

وأضاف الأطباء، أنه إذا تم استخدامه في وقت مبكر من مسار المرض، فإن المشاركين الذين استخدموا الزنك تحت لسانهم أو كرذاذ أنف أكثر عرضة للتعافي بمقدار 1.8 مرة قبل أولئك الذين استخدموا الدواء الوهمي .

وعلى الجانب السلبي، كان هناك المزيد من الآثار الجانبية بين أولئك الذين استخدموا الزنك، بما في ذلك الغثيان أو اضطراب المعدة، تهيج الفم، أو وجع من المستحلبات.

أوضح الأطباء، أن الزنك قد ثبت أنه فعال بالنسبة للأطفال المصابين بالإسهال، فقد أوصت به منظمة الصحة العالمية منذ عام 2004، حيث يتعرض عدد كبير من الأطفال إلى نزلات البرد، في فصل الشتاء ومعظم نزلات البرد لها بعض العلامات المنبهة، بما في ذلك الاحتقان وزيادة المخاط والسعال والحمى منخفضة الدرجة.