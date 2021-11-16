هل العمل من المنزل أكثر صداقة للبيئة من المكتب؟.. الخبراء يجيبون

اتجهنا الكثير من المؤسسات والشركات وبالتزامن مع انتشار فيروس كورونا إلى استخدام خيار العمل من المنزل لعدد كبير من الموظفين بشكل لا يؤثر على الإنتاجية، فهل العمل عن بعد له فوائده أم العمل من المكتب وهل أحداهما أكثر صداقة للبيئة من الآخر، وللإجابة على هذا التساؤل قدم موقع "METRO" تقريرًا حول هذا الأمر بالاستعانة بـ "COP26" (مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ) 2021 وا تطرق له خلال جلساته الأخيرة.

ووفقًا للموقع مؤتمر المناخ أعطى إلحاحًا جديدًا حول المحادثات عن البصمة الكربونية، ولكن أحد التغييرات المجتمعية الكبيرة التي لم تكن مشكلة هذه المرة قبل عامين هو عدد الأشخاص الذين يعملون الآن من المنزل.

ووفقًا للمكتب الوطني للإحصاء، في أبريل 2020، قام 46.6 ٪ من الأشخاص العاملين أصبحوا من المنزل أى قاموا بتحويل عملهم من المكتب وهذا يقلل من عدد قائدى السيارات مما يدر فوائد على البيئة بتقليل تعرض الأشخاص لعوادم السيارات.

يقول جيمس هاند، المؤسس المشارك لـ"Giki"، والتي تهدف إلى مساعدة الناس على العيش بشكل أكثر استدامة ، أن هناك شيئين رئيسيين يجب التفكير فيهما لتحديد الأنسب ما بين العمل من المنزل أم المكتب.

أولاً: ما مقدار الطاقة التي توفرها في حالة عدم الذهاب إلى العمل؟

ثانيًا: ما مقدار الطاقة الإضافية التي تستخدمها في المنزل؟

وتابع: "الشيء المهم هو أنه في حين أن العمل من المنزل يوفر بعض الفوائد العظيمة المحتملة لخفض الكربون، يحتاج الناس إلى التفكير في ظروفهم الشخصية للتأكد من أنهم يحققون أقصى قدر من التأثير".

يضيف جيمس: "إحدى المزايا الأخرى للعمل من المنزل هي توفير استهلاك العبوات البلاستيكية حيث يستخدمها الأشخاص وهم ذاهبون للعمل، لتناول طعام الغداء أو أكواب القهوة القابلة لإعادة الاستخدام، هذا يساعد على تقليل استخدام البلاستيك".

في المكتب، من السهل تخطى تحضير الغداء في المنزل بسبب التسرع في الصباح - ثم التجول في المقهى أو السوبر ماركت لالتقاط الطعام الذي يحتوي على عبوات زائدة لا يمكن إعادة تدويرها دائمًا.

وفي المنزل، من المرجح أن تلتزم بما لديك بالفعل، مما يعني تقليل التعبئة ، وتقليل احتمالية إهدار الطعام أيضًا.