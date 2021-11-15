الإثنين 15 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج الجديد

مجلس إدارة الشركة
مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج الجديد

شكّلت وزارة قطاع الأعمال العام مجلس الشركة القابضة للغزل والنسيج (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام)، حيث ضم التشكيل، وفق مستند حصلت عليه «الدستور»: المستشار هاني محمود، رئيسا غير تنفيذي، والدكتور أحمد مصطفى في منصب العضو المنتدب التنفيذي.

وضمت عضوية مجلس الإدارة كلا من: الدكتور عصام صادق عضو منتدب للشئون المالية والإدارية، والمهندس ممدوح الديب عضو منتدب للشئون الفنية، وأحمس ربيع عضو مجلس إدارة غير متفرغ،  وماري لويس عضو مجلس إدارة غير متفرغ، وطارق توفيق عضو مجلس إدارة غير متفرغ، وأحمد عبدالله عضو مجلس إدارة غير متفرغ، وعبد الفتاح إبراهيم عضو مجلس إدارة غير متفرغ.

 

وزارة توفى رئيس قطاع الاعمال بيع مالي مجلس ادارة هاني الشركة القابضة للغزل والنسيج احمد مصطفى مستشار طارق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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