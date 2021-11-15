طلبا إحاطة لسوء خدمة «المحمول» فى البحيرة

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي عددا من طلبات الإحاطة بشأن جودة خدمات المحمول بحضور مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

جاء طلبا الإحاطة المقدمين من النائب محمد يسري عبادة، بشأن خدمات المحمول في كوم حمادة بالبحيرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب حامد جلال جهجة، بشأن خدمات المحمول في قرى مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وقال النائب محمد يسري عبادة، مقدم طلب الإحاطة الأول: هناك بعض القصور وسوء الخدمة في شبكات محافظة البحيرة، سواء كان بندرا أو مركزا أو قرية، وعلى رأسها شبكة فودافون وتليها شبكة وي فالخدمة منقطعة، أما شبكة أورانج فتعمل بنسبة 50%.

وأضاف أن المواطنين وطلاب المدارس يشتكون وقدموا الكثير من الشكاوى وليس هناك رد منذ 6 أشهر، قائلا: «الناس بتلوم النائب على أي تقصير محتاجين حل سريع وفوري».

واتفق النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، مع مقدم الطلب، مؤكدا ضعف الشبكات في المحافظة وخاصة شبكة فودافون، موضحاً أن الأماكن الرئيسية مثل شارع الجمهورية ومحكمة حوش عيسى لا تتمتع بخدمة جيدة.

وقال قريطم إنه سبق وتقدم بطلب إحاطة في الفصل التشريعي الأول موجه للوزير وبالفعل تواصل معه رئيس جهاز تنظيم الاتصالات وأمر بتشكيل لجنة، وأبلغوه بتقوية الشبكات في البندر والقرى والمناطق التابعة لمركز حوش عيسى، لكن النتيجة ليست مقبولة لأنه لا يزال هناك ضعف بالشبكات كما هو.

وطالب قريطم بزيادة عدد الأبراج للتغطية الكاملة.

واستعرض مسئولو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجهود التي قام بها الجهاز خلال الفترة الماضية في مجال العمل على تحسين التغطية وجودة الخدمات، بالإضافة إلى جهود الجهاز في العمل على حماية حقوق المستخدمين والرقابة والمتابعة على مقدمي خدمات المحمول.

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي مثله الدكتور محمد عبدالفتاح، مستشار رئيس الجهاز، وأحمد عبدالعزيز، رئيس القطاع الفني، حجم الزيادات الضخمة التي حدثت في الطلب على خدمات الاتصالات خلال الفترة الماضية بسبب توجهات الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي، بالإضافة إلى انتشار جائحة كوفيد 19، والتي تظهر بوضوح في وصول أعداد خطوط المحمول إلى أكثر من 100 مليون خط، وتضاعف حركة البيانات عبر المحمول من 25 تيرابايت إلى 66 تيرابايت خلال الفترة من يناير 2021 حتى أكتوبر 2021.