محافظ الغربية يسلم 27 عقدا لتقنين التعديات على أراضي الدولة

وقّع طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء الإثنين، وسلّم 27 عقداً لتقنين التعديات على أراضي الدولة طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017، ضمن الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتسعير وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون المنظم.

وأشار المحافظ إلى أن عدد الطلبات المقدمة والمسدد عنها الرسوم المقررة بلغ 1370 طلباً تمت معاينتها بالفعل، حيث تم قبول 1224 طلباً ورفض 146 طلباً لعدم انطباق الشروط والضوابط الواردة بالقانون عليهم ، ليصل إجمالي عدد العقود المحررة للمواطنين إلى 871 عقداً بإجمالي مبلغ 97 مليون جنيه ومتبقي 115 لم يتقدم أصحابها لسداد المبالغ المستحقة عليهم.