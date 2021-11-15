الملك عبدالله الثاني.. ثوابت الأمة في خطاب العرش السامي

.. "هذه الدولة الحرة؛ التي أكملت مئة عام من عمرها المديد ويحميها دستور عصري ومتقدم، ستبقى عصية على عبث العابثين وأطماع الطامعين"

. .هنا خلاصة الرؤية الملكية الهاشمية، التي توجها الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية،.. وأظهر مستقبلها أمس، في النطق السامي، الذي تكلل بخطاب العرش، الذي افتتح أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة التاسع عشر.

يأتي انعقاد مجلس الأمة الأردني، بشقية الاعيان(مجلس الملك)، والنواب(مجلس الشعب)، كما هو متعارف عليه، ليبقى ايمان ونبل، وحرص الهاشميين، ميراثا، يتوارثه الأردنيين، والعرب الاحرار، فالعين الملكية أشرت، في خطاب العرش التاريخي، على نبض شعب حر، أصيل، منتم، قال عنه الملك: " بلدنا على الدوام قصة بناء وكفاح سطرها الأردنيون بتضحياتهم" .

…. وضعنا خطاب العرش السامي، في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر، أمام " تحدي الملك"، فمن لا يريد أن يكون عونا لارادة الملك في تحدي، الصعاب، ومساندة الأردن، والدولة الأردنية، في صون وهج ونور وإنموذج المملكة، صانعة المحبة والسلام والأمن والأمان، وهي الرؤية التي تشد عزم الأردنيين للوقوف مع الملك لتجاوز التحديات والتداعيات، نحو التعافي، والارادة الحرة، ولهذا، يرى جلالته، :"سيبقى أردن الخير مثالا مشرقا في التقدم والتضحية والإنجاز والتغلب على التحديات مهما كبرت"؛ذلك أن" الأردن المثال" يحتاج أبناء الوطن، كل الأبناء، كل الرجال، كل الجنود، كل الأطباء، كل الصحفيين، كل الشباب، كل شابات وسيدات الأرض، فكما قال جلالته في الخطاب المؤثر الهام :"حان الوقت للارتقاء بوطننا إلى مراتب متقدمة. " .



خطاب العرش السامي، تقليد دستوري، يصل به الملك، بين مجلس الأمة، والجمهور ومؤسسات الدولة الأردنية.

الملك، القائد الأعلى، حامي الدستور، في الأردن، وهو الأب النبيل، وجه بوصلة استشراف المستقبل، بين يدي إرادة جلالته، وتلك التشاركية والتشبيك بين السلطات الثلاث، وبين قوة وعزم الجيش العربي، والأجهزة الأمنية كافة، وفي توجيهات الملك الهاشمي لمجلس الامه، الأعيان والنواب، لهذا حدد القائد الأعلى، عدة مهام وطنية، بكل أبعاده المستقبلية وتأثيرها على صورة الأردن بين الإصلاح والتغيير المنظم المستند إلى الثوابت الأردنية الهاشمية :

*المهمة الاولى:

مسؤولية مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية.

*المهمة الثانية :

عملية التحديث-بحيث- لا تقتصر على حزمة من القوانين والتشريعات وحسب بل هي عملية تطور اجتماعي وثقافي في الأساس.

*المهمة الثالثة :

تسند مسؤولية أمام الأعيان والنواب، الإعلام الوطني الأردني، الجامعات والمدارس، الروابط والجمعيات الثقافية، البرامج الثقافية، مهمة توجيه القوى السياسية والأحزاب، التي عليها أن تنهض بدورها ومسؤولياتها.

المهمة الرابعة:

ضرورة انتباه الأردنيين، والقوى التي تصنع او تعين على إدارة الدولة الأردنية، الانتباه إلى خطورة الانتقاص من الإنجازات أو التقليل من شأنها، فهذه إساءة بالغة لا يقبلها أحد.

*المهمة الخامسة:

لتحقيق المستقبل، ضمن برامج واضحة، هو الطريق الآمن لتحقيق التحديث المطلوب، حفاظا على المكتسبات وحماية للاستقرار، ونحن عازمون على السير في هذا الاتجاه بمسؤولية ودون تردد أو تأخير، لتعزيز مصادر قوة الدولة، مجتمعا ومؤسسات.

*المهمة السادسة:

أهمية ضمان سيادة القانون على الجميع، دون تمييز أو محاباة.

*المهمة السابعة:

مسؤولية مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة لمجلس الأمة، بهدف الوصول إلى بيئة حاضنة للحياة الحزبية، لتشكيل برلمانات المستقبل، بحيث يكون للشباب والمرأة دور بارز فيها.

*المهمة الثامنة:

حتى نضمن التقدم نحو البرلمانات الحزبية،أكد جلالته، ان المهمة أمامنا :عمل كثير لتطوير أحزاب تستند إلى برامج قابلة للتطبيق والتقييم، وتخدم مصالح المواطنين، وتحقق مشاركة فاعلة ومنتجة على جميع المستويات الوطنية والمحلية.

*المهمة التاسعة:

على القوى السياسية والأحزاب أن تنهض بدورها ومسؤولياتها لتحقيق ذلك، فالتشريعات المقترحة لها أصل دستوري، وهي تشمل ضمانات للعمل الحزبي الذي لن نسمح بإعاقته أو التدخل فيه من أي جهة كانت.

*المهمة العاشرة:

صون مؤسسات الدولة السيادية والدينية والتعليمية بمساري التحديث الاقتصادي والإصلاح الإداري، وصولا لتحقيق التعافي من الظروف التي فرضتها أزمة كورونا وبناء أسس راسخة لشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.

*المهمة الحادية عشر:

ضرورة التعاون بين جميع السلطات، وفي إطار الفصل المرن الذي حدده الدستور بينها، للمضي قدما في مسارات التحديث والتطوير. وكلي ثقة بأنكم تدركون مسؤوليتكم في هذه اللحظة التاريخية المهمة، للعمل بجد وإخلاص واتخاذ قرارات توافقية جريئة ومدروسة، أساسها المصلحة الوطنية.

.. لعمرك سيدي الميمون، الملك الهاشمي، فقد أحتفيت، بألم واضح، ساعة مواجهة مجلس الأمة، عندما شفيت وسم حاجتنا إلى ادامة وتزكية حب القائد الباني المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، في ذكرى ميلاده 89 ، رحمة الله عليه،.. فدعوت كل الأردنيين، سمعوك فلبوا النداء، للوقوف لقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة..

هذا بساط ملوك الهاشميين، ممن نذروا أرواحهم فداء للأردن العظيم.



في منطق الدول المحورية والإقليمية، عربيا وإسلامي، استطاع الملك عبدالله الثاني، التركيز عربيا ودوليا، واردنيا على أهمية :أن قوة الأردن عمادها الأمن والاستقرار، نسعد بحماية، جيش عربي مصطفوي وأجهزة أمنية محترفة، وهي جيوش، تتكاثف مع جيوش الوطن من الإعلاميين والمثقف ين، والشباب، والمعلمين، وفرق التطوع، عدا الأطباء والكادر الطبية والجامعات، تستظل بمنجزات هاشمية وإرادة حديدية لا تعرف إلا العمل والانجاز والتعافي.

.. ثوابت ومهمات وتحديات كثيرة بدت مطروحة في وقت تعيش به المنطقة ودول الشرق الأوسط والعالم، أزمات وتداعيات عديدة، هنا، في الأردن، ومن داخل مجلس الأمة، لسان حال الناس، التأكيد على التعافي، والمحافظة على العهد الملكي وعزم الرجال، نموذجنا، يقول الشعب، لجلالة الملك:سيدي، في مملكتنا الهاشمية، "الجيش العربي"، الذي تتغنى به فخرا، فهو الجيش الذي ظل وفيا لاسمه وشعاره، وسطر أروع صور البطولة دفاعا عن فلسطين. وما زالت دماء شهدائه تعطر ترابها وترسم منارات تضحية وشجاعة على أسوار القدس، التي تعيش في ضمير الهاشميين ووجدانهم منذ مئات السنين.

لهذا، خص الملك، جل الخطاب التاريخي، لكل ما قدم الأردن للقضية الفلسطينية ما لم يقدمه أحد غيره، وهذا واجبنا، وسيظل الأردن إلى جانب أشقائه الفلسطينيين حتى يستعيدوا حقوقهم الكاملة، ويقيموا دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.

.. ولعل العالم ودول المنطقة والشرق الأوسط، والمنظمات والهيئات الدولية والاممية ، تنتبه إلى ما أعاد الملك عبدالله الثاني التأكيد عليه أمام مجلس الامة، فيما يخص" الوصاية الهاشمية، فهي كما قال الملك:" أمانة أتشرف بحملها، لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

.. رعاية الوصي الهاشمي، للأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، "التزام منا بمبادئنا وتاريخنا وارثنا الهاشمي، وتجسيدا لإرادتنا الحرة وقرارنا الوطني، الذي لا نسمح لأحد أن يتدخل فيه أو يساومنا عليه".

.. ووضع القدس والقضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية، ثابت من ثوابت الحضور الملكي السامي في كل المحافل والمؤتمرات والقمم التي يشارك فيها ملك الأردن.

..في العاشر من كانون الاول2020, افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، أعمال الدورة "غير العادية" لمجلس الأمة التاسع عشر،وقتها خاطب الملك، الأمة، بما تعود عليه النطق السامي من مكاشفة ومصداقية وحب للشعب الأردني، وقال جلالته:"لم تمنعنا الظروف الصعبة يوما، من مواصلة المسيرة الديمقراطية، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، فقد نجحنا، بحمد الله وتوفيقه، بإجراء الانتخابات النيابية، بالرغم من جائحة كورونا، وهذا يؤكد عزيمة الأردنيين وبإرادتهم" .



.. ثمن الملك الهاشمي، قوة وارادة الشعب الأردني، في تداعيات وازمات صعبة، كان اشرسها تفشي فيروس كورونا، وقال جلالته :" بحمد الله، هذا الوطن، بقوة شعبه، قادر على المضي بعزم وثبات، فدولتنا فتية بشبابها، عظيمة بإنجازاتها، منيعة بوحدة شعبها".



.. ما بين كانون الأول 2020,واليوم،تشرين الثاني 2021,هذا الوقت الزمني، الذي يصل إلى العام، لنصل، مع إرادة جلالته إلى أعمال "الدورة العادية" الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر، بإلقاء خطاب العرش السامي.

مؤشرات مهمة يتضمنها الخطاب الذي، يُفوَّض جلالة الملك بإلقائه بموجب الدستور، في افتتاح الدورات العادية لمجلس الأمة. وفيه يستعرض الملك السياسات الوطنية ومرتكزات القضايا الحيوية الهامة في المنطقة.

.. و تتطرق خطابات العرش، في العادة إلى خطط التنمية والسياسات المحلية، والاقتصاد والصحة والتربية، ويتجلى فيها النطق السامي، منها وداعيا إلى تعاون الأجهزة والسلطات الحكومية، الأمنية والعسكرية ومؤسسات الدولة الأردنية، لتحقيق أهداف وطنية محددة، بما في ذلك، خصوصية قضايا البلد، وسبل المشاركة السياسية الموسوعة، والتي تستنهض القيم الأردنية والعربية والإسلامية الأصيلة والمحورية، التي انطلقت معها التطلعات الوطنية على هدى من المبادئ التأسيسية للثورة العربية الكبرى، والالتزام الهاشمي – الأردني بالأمة العربية، والأمة الإسلامية، والمجتمع الدولي، والاممي.

خطاب العرش، بهاء ملكي، هاشمي نبيل، يخلص لدستور الأمة، وفق المادة 79 من الدستور الأردني، التي تنص على إن جلالة الملك يفتتح الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطاب العرش.

.. بمؤشرات ملكية، يتضمنها الخطاب، الذي تجتمع الأمة والشعب حولة، ومن هذه المؤشرات، تلك الأزمات والظروف التي يمر بها العالم، وتترك تداعيات ها على المملكة كجائحة كورونا، وسياسة الدولة في التعافي من التفشي، وحماية الاقتصاد، عدا الدفاع عن الإسلام، و دور المملكة في مكافحة الإرهاب، والتطرف، وتعزيز الوحدة الوطنية، والمحافظة على المعايير الديمقراطية، ورفع مستوى المشاركة السياسية، وتوفير النصح والإرشاد وإتاحة الفرص للشباب من خلال التعليم، وتحقيق وإدامة وتحسين نوعية حياة الأردنيين، بحسب ما ورد في موقع جلالة الملك الإلكتروني.

ويتركز الخطاب، على حيثيات أبرزها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وبالذت قانونا الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما.

ويتصمن التوجية الملكي، خصوصية الرعاية الملكية الهاشمية للشباب والمرأة وتيسير سبل المشاركة السياسية الوطنية،.

الخطاب، يشيرالى دور الأردن الوطني والقومية، والدولي في ظل الأزمات الدولية والنزاعات في المنطقة والشرق الأوسط، إضافة إلى أزمة اللاجئين السوريين، وتأثيرها على خطة الاستجابة الأردنية للأزمة، ودور جلالة الملك في دعم الحل السياسي للصراع، بما في ذلك حماية الوضع الطبيعي والجغرافيا والسياسي لسوريا، كما يعيد جلالته جهودة الدولية والإقليمية حول الوحدة والعمل العربي المشترك.

آفاق كثيرة، ذكية قدمها جلالته أمام مجلس الأمة والشعب الأردني، والسلطات كافة، كما هي متاحة وتخاطب العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي.

فالملك عبدالله، يؤمن بقدرة الأردن على تخطي الأزمات والبقاء في نموذج الهاشمي، النبيل، الذي يشكل حالة سياسية شعارها ديمومة الأمن والأمان، والسلام وبالتالي، محبة عنوانها الصبر والارادة، في ظل الرعاية الهاشمية لمقدرات المملكة وجيشها العربي الهاشمي، كما جيشها الإعلامي الوطني، وجيشها الأبيض، الصحي الذي يعمل بصمت ومحبة وتضحية، يؤمن بمنجزاتها جلالة الملك، في يوم البهاء والبهجة، يوم خطاب العرش الزاهي.