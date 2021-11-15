أيمن سالم: قانون المسئولية الطبية لصالح المريض والطبيب

أكد الدكتور أيمن سالم، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن قانون المسئولية الطبية يفيد المريض كما يفيد الطبيب.



وأشار الأمين العام، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم بنقابة الأطباء، لمناقشة قانون المسئولية الطبية، إلى أن وجود وإقرار مشروع القانون سيؤدي للقضاء على منتحلي مهنة الطب من العمل، حيث إن مشروع القانون يشترط أن يكون الطبيب مؤهلا، ومرخصا له بمزاولة المهنة.



وأضاف: «كذلك الحال بالنسبة للمستشفيات الغير مرخصة وغير المؤهلة، حيث إن إقرار القانون سيؤدي الى قيام هذه المنشآت الطبية بتقنين أوضاعها، والتي ستتعرض للمساءلة القانونية في حال مخالفتها»،

مشددًا على أن هذا القانون يجب أن يلغي عقوبة الحبس السالبة للحرية في حالة حدوث خطأ طبي من مقدم الخدمة المرخص له والمؤهل، وأن تكون العقوبة مدنية ممثلةً في التعويض والغرامة المالية.

حبس الأطباء في تلك الحالة



واختتم «سالم»: «لا يوجد فى دول العالم، الحبس للأطباء في حالة حدوث مضاعفات أو الخطأ المهني لافتا أن الطبيب عند الدخول لعلاج المريض لا يوجد بداخله قصد العمد للضرر بالمريض وإنما ما يتم حدوثه هو خطأ مهني».



وكانت نقابة الأطباء قد وجهت الدعوة للمشاركة في المؤتمر الصحفي إلى كل من الدكتور أيمن أبو العلا، والدكتورة إيناس عبد الحليم والدكتورة نسرين صلاح، أعضاء مجلس النواب والمتقدمين بمشروعات قوانين المسئولية الطبية أمام البرلمان.



وأشار الدكتور أحمد حسين، مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء، إلى تواصل النقابة مع النواب الذين أثنوا على حرص نقابة الأطباء على شرح قانون المسئولية الطبية وتوعية المجتمع بأهميته.



ولفت "حسين"، إلى أن الدكتور أيمن أبوالعلا والدكتورة إيناس عبد الحليم، أكدا حضورهما ومشاركتهما المؤتمر الصحفي، بينما اعتذرت الدكتورة نسرين صلاح عمر لتواجدها خارج مصر، وأكدت حرصها على المشاركة في فعاليات مماثلة بعد عودتها.

