الإثنين 15 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أيمن سالم: قانون المسئولية الطبية لصالح المريض والطبيب

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أكد الدكتور أيمن سالم، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن قانون المسئولية الطبية يفيد المريض كما يفيد الطبيب.


وأشار الأمين العام، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم بنقابة الأطباء، لمناقشة قانون المسئولية الطبية، إلى أن وجود وإقرار مشروع القانون سيؤدي للقضاء على منتحلي مهنة الطب من العمل، حيث إن مشروع القانون يشترط أن يكون الطبيب مؤهلا، ومرخصا له بمزاولة المهنة.


وأضاف: «كذلك الحال بالنسبة للمستشفيات الغير مرخصة وغير المؤهلة، حيث إن إقرار القانون سيؤدي الى قيام هذه المنشآت الطبية بتقنين أوضاعها، والتي ستتعرض للمساءلة القانونية في حال مخالفتها»،
مشددًا على أن هذا القانون يجب أن يلغي عقوبة الحبس السالبة للحرية في حالة حدوث خطأ طبي من مقدم الخدمة المرخص له والمؤهل، وأن تكون العقوبة مدنية ممثلةً في التعويض والغرامة المالية.

حبس الأطباء في تلك الحالة


واختتم «سالم»: «لا يوجد فى دول العالم، الحبس للأطباء في حالة حدوث مضاعفات أو الخطأ المهني لافتا أن الطبيب عند الدخول لعلاج المريض لا يوجد بداخله قصد العمد للضرر بالمريض وإنما ما يتم حدوثه هو خطأ مهني».


وكانت نقابة الأطباء قد وجهت الدعوة للمشاركة في المؤتمر الصحفي إلى كل من الدكتور أيمن أبو العلا، والدكتورة إيناس عبد الحليم والدكتورة نسرين صلاح، أعضاء مجلس النواب والمتقدمين بمشروعات قوانين المسئولية الطبية أمام البرلمان. 


وأشار الدكتور أحمد حسين، مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء، إلى تواصل النقابة مع النواب الذين أثنوا على حرص نقابة الأطباء على شرح قانون المسئولية الطبية وتوعية المجتمع بأهميته.


ولفت "حسين"، إلى أن الدكتور أيمن أبوالعلا والدكتورة إيناس عبد الحليم، أكدا حضورهما ومشاركتهما المؤتمر الصحفي، بينما اعتذرت الدكتورة نسرين صلاح عمر لتواجدها خارج مصر، وأكدت حرصها على المشاركة في فعاليات مماثلة بعد عودتها.
 

قانون المسؤولية الطبية نقابة الأطباء القانون منتحلي مهنة الطب البرلمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

وفاة الإعلامية مها حسنى مذيعة التليفزيون المصرى

سفير مصر فى الدوحة يقدم أوراق اعتماده إلى أمير قطر (صور)

تحرك عاجل من محافظة أسوان لمواجهة لدغات العقارب (صور)

في خطوات بسيطة.. تعرف على إتيكيت إدارة النفس وقت الغضب

«بسبب مكياج تلميذة».. أسرة تقتحم مدرسة وتحتجز معلمة داخل فصل بالقليوبية

وزير الاتصالات يكشف لـ«الدستور» إجراءات «التحول الرقمى» بالعاصمة الإدارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

مشعلو الحرائق

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني.. ثوابت الأمة في خطاب العرش السامي

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

مؤمن المحمدي

هو وهي وسعاد حسني

لواء. محسن الفحام

العراق فى قلب مصر

د.أحمد الخميسى

الإرادة الفردية والقضايا العامة

ماجد حبته

دردشة صينية أمريكية عادية

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

صور

جنازة والد يسرا اللوزى

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤجل السماح بدخول السياح المُطعمين بلقاح «سبوتنيك»

بعد 12 عاماً: رفع الحراسة المشددة على عائلة نتنياهو ديسمبر المقبل

الجيش الإسرائيلى يسمح بإطلاق النار الحى على اللصوص