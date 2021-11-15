الإثنين 15 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الناتو» يحذر روسيا من الأعمال العدوانية على الحدود الأوكرانية

الناتو
الناتو

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو) ينس ستولتنبرج، روسيا، إلى التحلي بالشفافية بشأن أنشطتها العسكرية، محذرًا من وقوع أي استفزاز أو أعمال عدوانية أخرى من جانبها على الحدود الأوكرانية، مؤكدًا أن ذلك سيكون مصدر قلق بالغا للحلف. 

وأكد ستولتنبرج، خلال لقائه اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في مقر الحلف، أن "الناتو" لا يزال يقظًا لأي استفزازات من الجانب الروسي، مشيرًا إلى أنه ناقش مع الوزير الأوكراني، الوضع الأمني في أوكرانيا والمنطقة حولها، فضلًا عن سبل تعزيز الدعم السياسي والعملي القوي من قبل حلف الناتو لأوكرانيا.

وقال ستولتنبرج، في بيانٍ صحفي: "لقد شهدنا في الأسابيع الأخيرة تجمعات كبيرة وغير عادية من القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا".

وتُعد العلاقات بين الناتو وأوكرانيا، واحدة من أهم شراكات "الناتو" منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، وشهدت تطورًا كبيرًا منذ عام 2014، في أعقاب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، حيث تم تكثيف التعاون في المجالات العسكرية ودعم تطوير القدرات في أوكرانيا.

وعزز "الناتو" من وجوده في منطقة البحر الأسود، وكذلك التعاون البحري مع أوكرانيا وجورجيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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