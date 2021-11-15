العراق: مقتل انتحاري وعنصر آخر من «داعش» خلال عملية عسكرية

أعلنت العراق، اليوم الإثنين، مقتل انتحاري وعنصر آخر من تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية عسكرية شمال البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيانٍ، أنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الأمنية، تمكنت قوة من فوج مغاوير الفرقة الثامنة ،من قتل إرهابيين اثنين في وادي الشاي ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركه في كركوك".

وأضافت الخلية، أن "أحدهما تمت محاصرته وقتله بعد إطلاق النار عليه وانفجار الحزام الناسف الذي كان يرتديه".

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، إلقاء القبض على "شرعي كتيبة الفاروق"، والذي كان قد اشترك في تفجير مركز للشرطة في بابل.

وذكرت الوكالة، في بيانٍ، أنه "استكمالا للعمليات الاستباقية التي تقوم بها وكاله الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعملية أمنية، تم القبض على شرعي كتيبة الفاروق".

وتلاحق القوات العراقية، عناصر "داعش"، عبر عمليات عسكرية تتركز أغلبها عند مناطق نائية وأطراف المدن.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أعلن في 11 أكتوبر الماضي، اعتقال نائب زعيم تنظيم داعش في العراق خلال عملية مخابراتية، دون الكشف عن تفاصيلها.