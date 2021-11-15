الإثنين 15 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: مقتل انتحاري وعنصر آخر من «داعش» خلال عملية عسكرية

قوة أمنية لملاحقة
قوة أمنية لملاحقة داعش

أعلنت العراق، اليوم الإثنين، مقتل انتحاري وعنصر آخر من تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية عسكرية شمال البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيانٍ، أنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الأمنية، تمكنت قوة من فوج مغاوير الفرقة الثامنة ،من قتل إرهابيين اثنين في وادي الشاي ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركه في كركوك".

وأضافت الخلية، أن "أحدهما تمت محاصرته وقتله بعد إطلاق النار عليه وانفجار الحزام الناسف الذي كان يرتديه".

 وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، إلقاء القبض على "شرعي كتيبة الفاروق"، والذي كان قد اشترك في تفجير مركز للشرطة في بابل.

وذكرت الوكالة، في بيانٍ، أنه "استكمالا للعمليات الاستباقية التي تقوم بها وكاله الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعملية أمنية، تم القبض على شرعي كتيبة الفاروق".

وتلاحق القوات العراقية، عناصر "داعش"، عبر عمليات عسكرية تتركز أغلبها عند مناطق نائية وأطراف المدن.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أعلن في 11 أكتوبر الماضي، اعتقال نائب زعيم تنظيم داعش في العراق خلال عملية مخابراتية، دون الكشف عن تفاصيلها.

العراق مقتل انتحاري تنظيم داعش كركوك وكالة الاستخبارات العراقية الإرهابي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

وفاة الإعلامية مها حسنى مذيعة التليفزيون المصرى

جريمة فى «عشة فراخ».. الأمن يكشف لغز مقتل «سيدة البحيرة»

شبورة صباحية وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

«مدبولى»: مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يحظى باهتمام كبير من الرئيس

انفجار عنيف يهز العاصمة الإسرائيلية تل أبيب (فيديو)

«الصحة» تكشف حقيقة وقوع إصابات فى حريق مستشفى شبين الكوم التعليمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

مؤمن المحمدي

هو وهي وسعاد حسني

لواء. محسن الفحام

العراق فى قلب مصر

د.أحمد الخميسى

الإرادة الفردية والقضايا العامة

ماجد حبته

دردشة صينية أمريكية عادية

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

صور

جنازة والد يسرا اللوزى

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤجل السماح بدخول السياح المُطعمين بلقاح «سبوتنيك»

بعد 12 عاماً: رفع الحراسة المشددة على عائلة نتنياهو ديسمبر المقبل

الجيش الإسرائيلى يسمح بإطلاق النار الحى على اللصوص