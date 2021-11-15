الإثنين 15 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

القمامة تغزو شوارع بشتيل بالجيزة.. والأهالي تستغيث

انتشار القمامة بشوارع
انتشار القمامة بشوارع بشتيل

أكوام من القمامة انتشرت في مختلف شوارع منطقة بشتيل تحديدا شارع المزرعة التابعة لمحافظة الجيزة والتي تؤدي لانتشار الأمراض والأوبئة خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا وتوخي العديد من الأهالي الحذر حرصا على سلامتهم وسلامة الآخرين، الأمر الذي استغاث منه الأهالي مطالبين المسئولين والجهات المعنية بسرعة رفعها من المنطقة.

"الشوارع مزبلة".. هكذا علقت إحدى سكان المنطقة على انتشار القمامة بمختلف شوارع منطقة بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة، والتي أكدت أن القمامة تغزو المنطقة بشكل كبير وهو ما يؤثر على الأهالي وسكان المنطقة خاصة وأنهم تقدموا بالعديد من الاستغاثات لكن دون جدوى.

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انتشار القمامة بشوارع بشتيل

تابعت إن الأزمة غير مقتصرة على انتشار القمامة بالشوارع والميادين فقط بل هناك العديد من المشكلات في المنطقة من ضمنها أزمة الصرف الصحي وتكدس السيارات في الشوارع الرئيسية.

ويقول أحمد عماد أحد سكان المنطقة أنه لابد من محاسبة المسئولين عن إلقاء القمامة بالشوارع قبل المطالبة برفعها من قبل المسئولين والجهات المعنية ووضع عقوبات رادعة حتى لا تتكرر الأزمة بشكل مستمر، لافتا إلى إن معظم تلال القمامة توجد بالشوارع الرئيسية وبقارعة الطريق حيث يستسهل المواطنين القائها بأي طريق خلال سيرهم صباحا.

واستكمل حديثه بأن انتشار القمامة في الشوارع يساعد على انتشار الأمراض والأوبئة وهو ما يمثل خطر على الأطفال والأهالي خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا ومحاربة الفيروسات.

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انتشار القمامة بشوارع بشتيل

وأضاف عبدالله عويس أحد أهالي المنطقة، أن هناك عربات قمامة تجوب المنطقة صباحا وعلى الرغم من هذا إلا أنه هناك البعض يستسهل الأمر ويقوم بإلقائها على قارعة الطريق، لذلك لابد من وجود صناديق قمامة عمومية بكل شارع لتجنب إلقائها في القمامة بجانب وجود السيارات التي تجوب المنطقة للحد من انتشار القمامة بمنطقة بشتيل.

القمامة منطقة بشتيل محافظة الجيزة فيروس كورونا انتشار القمامة بمنطقة بشتيل

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