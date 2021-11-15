الإثنين 15 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة إماراتية تؤكد أهمية دعم المجتمع الدولي لتطلعات الليبيين

ليبيا
ليبيا

أكدت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية أهمية دعم المجتمع الدولي لتطلعات الليبيين، داعية إلى توحيد الجهود لتمكين الشعب الشقيق من استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الإثنين/ تحت عنوان "مستقبل ليبيا" - أن الإمارات حرصت خلال "مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا" على الترحيب بجميع الجهود الليبية والأممية لدعم تنفيذ الاستحقاق السياسي، بما في ذلك اعتماد التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات، والتنويه أيضاً بخطة عمل اللجنة العسكرية الليبية /5+5/ بشأن انسحاب القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة بشكل تدريجي ومتوازٍ ومتسلسل.

وأشارت إلى أن العالم بأكمله ينظر إلى ليبيا للخروج من أزمتها، ومفتاح الحل المضي في تنفيذ أهم استحقاق داخلي متمثل في انتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة ومقبولة من جميع الليبيين عبر خريطة طريق تدعمها الأمم المتحدة.

ابوظبى الإمارات

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