«الري»: تخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف استعدادًا لموجة أمطار جديدة

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اليوم، تقريراً يستعرض موقف الإجراءات التى اتخذتها أجهزة الوزارة للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيول التى تعرضت لها محافظة البحر الأحمر خلال الأيام الماضية.

وأكد التقرير، أن منشآت الحماية التى سبق إنشاؤها بمعرفة الوزارة تمكنت في حماية الأفراد والمنشآت من الأخطار التدميرية للسيول، كما تمكنت من أعمال الحماية بمنطقة الشلاتين وهى عبارة عن 2 بحيرة و2 حاجز بوادى حوضين من حصاد ٦ ملايين متر مكعب من المياه، هذا بالإضافة لتواجد 5 سدود بمنطقة الشيخ الشاذلى التابعة لمرسى علم والتى تصل سعتها الاستيعابية 3 ملايين متر مكعب من المياه، وبحيرة وحاجز بوادى علم بمدينة مرسي علم، وقناة وحاجز توجيه لحماية قرية عرب صالح بمرسي علم، كما قامت الوزارة بتطهير مخر السيل فى وادى أبو حمر شمال القصير ومخرات الشلاتين.

وتشير التقارير الصادرة عن مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة إلى أنه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وقد تصل الى أجزاء من الوجه البحرى وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر الجارى، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وتقل شدتها على محافظات الوجه البحرى وقد تصل الى شمال سيناء يوم الأربعاء الموافق ١٧ نوفمبر الجارى.

وقد اتخذت الوزارة كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذه الأمطار الغزيرة من خلال رفع حالة الاستنفار في كافة أجهزة الوزارة المعنية وتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف، والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة ، مع استمرار المرور الدورى والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.