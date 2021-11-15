الإثنين 15 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«الري»: سدود أسوان أدت دورها بكفاءة في تخفيف الآثار التدميرية للسيول

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطى

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريرًا يستعرض موقف الإجراءات التى اتخذتها أجهزة الوزارة للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيول التى تعرضت لها محافظة أسوان خلال الأيام الماضية، حيث أظهر التقرير الدور الهام الذى قامت به أعمال الحماية التى أنشأتها الوزارة لحماية الأفراد والمنشآت من الآثار التدميرية للسيول.

وأشار التقرير للدور الهام للسدود المقامة في وادي كيماب ووادي أبو الريش قبلي بمحافظة أسوان في تحقيق الحماية من الآثار التدميرية للسيول، وهذه السدود عبارة عن سدود إعاقة ركامية ، حيث تتكون من كسر الركام الذى يسمح بإمرار المياه من تحت السد ومن داخل مكوناته بالشكل الذى يؤدى لتهدئة المياه وكسر شدتها وإطالة زمن جريانها ، بالإضافة لشحن المياه تحت سطح الأرض ، وبدون الإضرار بجسم السد، الأمر الذى يؤدى لتخفيف حدة الآثار التدميرية لهذه السيول، وهو الغرض الأساسى الذي أُنشئت من أجله هذه الأنواع من السدود وهو الحماية وليس تخزين المياه.

وأشار التقرير لأهمية هذه السدود في تخفيف حدة السيول الشديدة التي ضربت محافظة أسوان، وأنه في حال عدم وجودها لكانت آثار هذه السيول كارثية وكانت ستؤدى لتدمير منازل المواطنين بشكل كامل ، كما أشار التقرير أن هذه السدود لا تزال تعمل بكفاءة عالية مما يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله.

وأوضح التقرير، انه تم أيضا إيقاف محطات الري وتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف لاستيعاب المياه الزائدة نتيجة الأمطار الغزيرة، كما أسهمت منشآت الحماية التى تم الإنتهاء منها مؤخرا فى منطقة وادى عبادى فى الحماية من أخطار السيول التدميرية، بالإضافة للإجراءات التى قامت بها الوزارة لتطهير مخر السيل الرئيسي بأسوان ومخر سيل السراج 1 والسراج 2 والرديسية قبلي بمدينة إدفو.

محافظة أسوان الموارد المائية الموارد المائية والري محمد عبد العاطي الامطار الغزيرة

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الورقة الثانية تم إحراقها!

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