حملة تفتيش على الأغذية بالمحلات والمطاعم وتحرير 12 مخالفة بالدقهلية

قام عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس اليوم الإثنين، برئاسة حملة للتفتيش على محال بيع وعرض الأغذية والمطاعم والمنشآت التجارية المختلفة.

وأكد سعد أن هذه الحملات تأتي للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، وصلاحية المنتجات الغذائية المعروضة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

استهدفت الحملة،المرور على المطاعم، ومحلات بيع الأغذية بشوارع المدينة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمى وعرض أسعار المنتجات على كل منتج.

وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرًا لعدم وجود شهادة صحية للعاملين وعدم وجود رخصة مزاولة النشاط وعدم الإعلان عن الأسعار واعدام 5 كيلو جبن بيضاء ورومي وعلبتين شوكولاته منتهية الصلاحية بها 20 قطعة .

شارك فى الحملة الأستاذ إبراهيم غيث مسئول الإدارة الصحية والأستاذ علاء سلامة مسئول التموين والأستاذ مجدي مصطفى مسئول إدارة البيئة والدكتور إبراهيم صالح مسئولي الطب البيطري.

وأوضح نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية باستمرار المتابعة الميدانية وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة لشكواهم والتصدي لكافة أنواع المخالفات وفي إطار توجيهات المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة دكرنس.