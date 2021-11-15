شبورة وأمطار خفيفة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس فى الـ72 ساعة المقبلة

يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يكون معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء، حارًا على جنوب الصعيد، لطيفًا في أول الليل مائلًا للبرودة في آخره حتى الصباح الباكر على كل الأنحاء.

فى هذا السياق تنشر "الدستور" درجات الحرارة وحالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين الموافق 15 نوفمبر، تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا من 5-7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، ووسط سيناء، ومدن القناة، وشمال الصعيد، كما أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية على فترات متقطعة 30% تقريبًا.

على أن تكون درجات الحرارة اليوم على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 28 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 27 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 29 درجة والصغرى 20 درجة.

- فرص لسقوط أمطار غدًا الثلاثاء

أما غدًا الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر فقد تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا من 5-7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، كما أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية على فترات متقطعة 30% تقريبًا.

- طقس الأربعاء 17 نوفمبر

أما الأربعاء الموافق 17 نوفمبر، فقد تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5-7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، كما أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة 40-30% تقريبًا.