الإثنين 15 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

شبورة وأمطار خفيفة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس فى الـ72 ساعة المقبلة

جريدة الدستور

يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يكون معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء، حارًا على جنوب الصعيد، لطيفًا في أول الليل مائلًا للبرودة في آخره حتى الصباح الباكر على كل الأنحاء.

فى هذا السياق تنشر "الدستور" درجات الحرارة وحالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

 وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين الموافق 15 نوفمبر، تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا من 5-7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، ووسط سيناء، ومدن القناة، وشمال الصعيد، كما أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية على فترات متقطعة 30% تقريبًا.

على أن تكون درجات الحرارة اليوم على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 28 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 27 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 29 درجة والصغرى 20 درجة.

- فرص لسقوط أمطار غدًا الثلاثاء

أما غدًا الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر فقد تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا من 5-7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، كما أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية على فترات متقطعة 30% تقريبًا.

- طقس الأربعاء 17 نوفمبر 

أما الأربعاء الموافق 17 نوفمبر، فقد تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5-7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، كما أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة 40-30% تقريبًا.

الأرصاد الجوية درجات الحرارة الوجه البحري المواطنين الثلاثاء الحرارة اليوم طقس معتدل درجات الحرارة اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

وفاة الإعلامية مها حسنى مذيعة التليفزيون المصرى

شبورة وأمطار خفيفة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس فى الـ72 ساعة المقبلة

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى برنامج تكافل وكرامة

تحرك عاجل من محافظة أسوان لمواجهة لدغات العقارب «صور»

«الداخلية» تكشف كواليس فيديو تعذيب طفل على يد زوجة الأب بالإسكندرية

سفير مصر فى الدوحة يقدم أوراق اعتماده إلى أمير قطر (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

مشعلو الحرائق

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. ثوابت الأمة فى خطاب العرش السامى

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

مؤمن المحمدي

هو وهي وسعاد حسني

لواء. محسن الفحام

العراق فى قلب مصر

د.أحمد الخميسى

الإرادة الفردية والقضايا العامة

ماجد حبته

دردشة صينية أمريكية عادية

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

صور

جنازة والد يسرا اللوزى

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

محطة تل أبيب

المزيد

كولومبيا: حزب الله خطط لاستهداف مسئول استخبارات إسرائيلى

إصابة شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال فى نابلس

إسرائيل تؤجل السماح بدخول السياح المُطعمين بلقاح «سبوتنيك»