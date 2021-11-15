كرم جبر يؤكد تطبيق الكود الإعلامي في تناول قضايا الطفولة

أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الأطفال ذخيرة المستقبل وأمل الأوطان، وأن الدولة تسعى لتوفير كل أسباب الرقي والرعاية السليمة له.

وأشار في كلمته خلال الجلسة الحوارية حول حقوق الطفل الأساسية في القانون وكيفية التناول الإعلامي"، إلى أن رعاية الأطفال بطريقة سليمة يحدد مستقبل الأمم، ولا بد من الاستثمار في رعاية الأطفال، واحترام حقوقهم، وتأهيلهم.

ولفت إلى التعاون المثمر بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومنظمة اليونيسيف، بهدف حماية حقوق الطفل المصرى وتأكيد دور الإعلام فى مواجهة قضايا وتحديات مشاكل الطفولة وتطبيق مدونة السلوك الإعلامى للطفل فى مصر.

وعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بالتعاون مع اليونيسيف، جلسة حوارية حول "حقوق الطفل الأساسية في القانون وكيفية التناول الإعلامي"، بمقر المجلس بمبنى ماسبيرو.

وتأتي الجلسة، ضمن عدة جلسات من المقرر أن ينظمها المجلس، بمناسبة كود الطفل، وفي نهايتها سيتم تنظيم مسابقة لاختيار الأعمال الصحفية والإعلامية - أخبار وتقارير وروايات وبرامج - المتميزة المتعلقة بالطفل، ويتم منح الفائزين جوائز.

وتناقش الجلسات دراسة وسائل تمكين الإعلاميين وتعريفهم بمفاهيم حقوق الطفل الأساسية، وكيفية تناول القضايا الخاصة بالطفل وفقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية والدستور والتشريعات الوطنية، وكذلك العمل على رفع الوعى المجتمعي للأطفال وأسرهم من خلال الإعلام لتجنب مخالفة أبنائهم للقانون ودعم جهود الدولة فى حماية حقوق أطفالنا.

وسيتم تنظيم ورش عمل تتعلق بالأعمال الفنية التي تُقدم للطفل وإنتاج دراما كارتونية لقربها من عقل الطفل وشغفه الدائم بها تسهم في اكتساب الصفات الحسنة، والتمسك بالقيم والعادات السليمة بعيدا عن الأعمال المستوردة التي تشجع على العنف.

وأشار رئيس المجلس بأنه سيتم مناقشة دور صناع الدراما بضرورة تجنب مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات التي تحمل إغراءات للنشء وصغار السن والمراهقين لتجربة التعاطي.

وأوضح أن مدونة السلوك الإعلامي للطفل المصري تركز على ضرورة احترام الأطفال في المعاملة كأفراد كاملين يحق لهم التمتع بجميع الحقوق الإنسانية.

وشدد رئيس المجلس على أنه لا يمكن اعتبار قضية التناول الإعلامي لحقوق الأطفال مجرد حدث بل هي عملية مستمرة حيث ينبغي على الإعلاميين مراعاة الحفاظ على المعايير الأخلاقية والمهنية عند تناول قضايا الأطفال والترويج المستمر لمبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وفي هذا السياق طالب كافة وسائل الإعلام ببذل مزيد من التعمـق فــــي تناول قضايا الطفــــل، وعدم الإفراط في التناول السطحي لهذه القضايا، بهدف إيجاد الحلول لهذه القضايا والمشكلات المتعلقة بالطفل.

وتابع قائلا " الفترة المقبلة تتطلب ضرورة تسليط الضوء إعلاميا على قضايا الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصـة، وأيضا على قضايا الأطفال فـي المناطق النائية والريفية والعشـوائية، خاصة في ظـل خصوصـية الأوضاع المعيشـية التي يعيشها هؤلاء الأطفال على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والصحية" .

وأكد أن مدونة السلوك الإعلامي للطفل المصري تهدف لضمان وجود ممارسات إعلامية مهنية تحترم حقوق الطفل وتسهم في رفع مستوى الوعي تجاه هذه الحقوق وتتيح الفرص للأطفال للتحدث عن أنفسهم وأمالهم ومخاوفهم بما يسهم في خلق جيل قوي مثقف وواع يخدم بلده ويساعد في بنائها ورقيها وتقدمها

