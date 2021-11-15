الإثنين 15 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحف نيجيرية تشيد بتعهدات بريطانيا بدعم حماية الغابات وتعزيز التنمية في البلاد

حماية الغابات
حماية الغابات

أشادت صحف نيجيرية، اليوم، بإعلان المملكة المتحدة عزمها تدشين صندوق بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني لدعم تنفيذ خارطة طريق الغابات والزراعة وتجارة السلع (FACT) لحماية الغابات مع تعزيز التنمية والتجارة في نيجيريا و27 دولة أخرى حول العالم.
وسلطت الصحف النيجيرية الضوء على التزام المملكة المتحدة بتخصيص مبلغ إضافي قدره 65 مليون جنيه إسترليني لدعم "الانتقال الريفي العادل" لمساعدة البلدان النامية على تحويل السياسات والممارسات إلى زراعة وإنتاج غذائي أكثر استدامة.
وأشارت إلى أنه من المنتظر أن تساعد التزامات البلدان التي شاركت في قمة "كوب 26"، في تنفيذ إعلان قادة جلاسجو بشأن الغابات واستخدام الأراضي والذي أيدته حتى الآن 134 دولة، تغطي 91 في المئة من غابات العالم، ومن بينها نيجيريا، حيث يهدف الإعلان إلى وقف وعكس اتجاه فقدان الغابات وتدهور الأراضي بحلول عام 2030.
والتزمت نيجيريا و44 دولة أخرى و95 شركة أعمال من قطاعات مختلفة بأن تكون "إيجابية للطبيعة'' واتفقت على العمل من أجل وقف تدهور الطبيعة وعكس الاتجاهات السلبية بحلول عام 2030.

وعلي صعيد اخر.. حذر خبراء الصحة من أنه سيكون من المستحيل بالنسبة لنيجيريا تحقيق هدفها المتمثل في تطعيم 40٪ من سكانها بحلول نهاية العام؛ لأن فيروس كورونا لا يؤخذ على محمل الجد هناك.

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، تم تطعيم أقل من 1.5٪ من سكان البلاد البالغ عددهم 206 ملايين نسمة بشكل كامل. 

وتابعت: أنه مع وفاة عدد أكبر من الأشخاص بسبب الصراعات العام الماضي وكانت الوفيات المسجلة بسبب الملاريا أكثر بكثير من كورونا في نيجيريا، يعتقد الخبراء أن الفيروس يأتي في أسفل قائمة مخاوف الكثيرين في البلاد.

وأضافت أنه خلال شهر سبتمبر الماضي، وافقت مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي على قرض بقيمة 400 مليون دولار لتسريع برنامج التطعيم ضد كورونا في نيجيريا. 

أبوجا حماية الغابات بريطانيا نيجيريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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