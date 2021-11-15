الإثنين 15 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: إعادة معاش أسرة مصري متوفى توقف صرفه بإيطاليا

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب المواطنة "هـ.س.م" من مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، بشأن انقطاع المعاش الشهري المستحق لها عن زوجها المتوفي السابق عمله بدولة إيطاليا دون معرفة السبب، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها تباعا.

وفي هذا السياق قال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين، إن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالى بميلانو الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا، أشار فيه إلى أنه بالتواصل وعلى الفور تواصل المكتب مع هيئة التأمينات الاجتماعية الإيطالية (INPS)، وكذلك مع البنك المختص بتحويل معاشات المصريين السابق عملهم بدولة إيطاليا (CITY BANK) بالمملكة المتحدة،  للوقوف على أسباب انقطاع هذا المعاش والعمل على حلها، وبالفعل تم استئناف صرف المعاش، واستلمت المواطنة معاشها الشهري وقدره ٥٢٣ يورو، بما يعادل نحو  9500 جنيه شهريا.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد بحث بالتعاون مع رئيس اتحاد العمال بايطاليا إطلاق مبادرة «سجل نفسك»، وتتيح المبادرة تسجيل العمالة المصرية من خلال آلية أو نافذة إلكترونية، ما يتيح إنشاء قاعدة بيانات كاملة حتى يتم حصر تلك العمالة وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجونها، فضلاً عن تقنين أوضاعهم لتعمل بشكل رسمي. 

ومن ناحية أخرى التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة ، أحمد بن سلمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية  بديوان عام الوزارة، لمناقشة عددا من الملفات المهمة في مقدمتها الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتقنين أوضاع سفر العمالة، بحيث لا يتم سفرها إلا عن طريق هذه المنظومة للقضاء علي عقود  العمل الوهمية.

وزير القوى العاملة محمد سعفان معاش إيطاليا مكتب التمثيل العمالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

«الصحة» تكشف حقيقة وقوع إصابات فى حريق مستشفى شبين الكوم التعليمى

بقوة القانون.. المستشار سامح عبد الحكم يوضح آليات فصل الموظف متعاطي المخدرات

انفجار عنيف يهز العاصمة الإسرائيلية تل أبيب (فيديو)

«تحذير للعاملين».. «الأوقاف» تُصدر بيانًا جديدًا بشأن «صناديق التبرعات»

«حفتر» يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية.. غدًا ‎

رئيس الأرجنتين يدعو للحوار مع المعارضة بعد خسارة الانتخابات التشريعية النصفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

مؤمن المحمدي

هو وهي وسعاد حسني

لواء. محسن الفحام

العراق فى قلب مصر

د.أحمد الخميسى

الإرادة الفردية والقضايا العامة

ماجد حبته

دردشة صينية أمريكية عادية

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

بعد 12 عاماً: رفع الحراسة المشددة على عائلة نتنياهو ديسمبر المقبل

الجيش الإسرائيلى يسمح بإطلاق النار الحى على اللصوص

إسرائيل تفتح حدودها للسياح المطعمين بلقاح «سبوتنيك V»