«القوى العاملة»: إعادة معاش أسرة مصري متوفى توقف صرفه بإيطاليا

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب المواطنة "هـ.س.م" من مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، بشأن انقطاع المعاش الشهري المستحق لها عن زوجها المتوفي السابق عمله بدولة إيطاليا دون معرفة السبب، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها تباعا.

وفي هذا السياق قال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين، إن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالى بميلانو الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا، أشار فيه إلى أنه بالتواصل وعلى الفور تواصل المكتب مع هيئة التأمينات الاجتماعية الإيطالية (INPS)، وكذلك مع البنك المختص بتحويل معاشات المصريين السابق عملهم بدولة إيطاليا (CITY BANK) بالمملكة المتحدة، للوقوف على أسباب انقطاع هذا المعاش والعمل على حلها، وبالفعل تم استئناف صرف المعاش، واستلمت المواطنة معاشها الشهري وقدره ٥٢٣ يورو، بما يعادل نحو 9500 جنيه شهريا.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد بحث بالتعاون مع رئيس اتحاد العمال بايطاليا إطلاق مبادرة «سجل نفسك»، وتتيح المبادرة تسجيل العمالة المصرية من خلال آلية أو نافذة إلكترونية، ما يتيح إنشاء قاعدة بيانات كاملة حتى يتم حصر تلك العمالة وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجونها، فضلاً عن تقنين أوضاعهم لتعمل بشكل رسمي.

ومن ناحية أخرى التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة ، أحمد بن سلمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بديوان عام الوزارة، لمناقشة عددا من الملفات المهمة في مقدمتها الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتقنين أوضاع سفر العمالة، بحيث لا يتم سفرها إلا عن طريق هذه المنظومة للقضاء علي عقود العمل الوهمية.