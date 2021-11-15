الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الري»: منع دخول العاملين دون الحصول على لقاح فيروس كورونا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، على ضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

وأشار الوزير، في بيان اليوم، إلى البدء في تنفيذ الاجراءات السابق الاعلان عنها بمنع دخول أيا من العاملين إلى مباني الوزارة إلا بعد الحصول على التطعيم اللازم أو تقديم تحليل كل ثلاث أيام وذلك اعتبارا من اليوم الإثنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

ووجه بالاستمرار فى تطوير التطبيقات التي تم إنشاؤها بمعرفة مهندسي الوزارة وتحديث البيانات اللازمة لها، بما يسمح بتفعيل هذه التطبيقات والاستفادة منها على الوجه الأمثل، وتحديد الوثائق التى تحتاج لإصدارها بطريقة مؤمنة مثل تراخيص المياه الجوفية والشواطئ والنيل وغيرها.

وتشتمل هذه التطبيقات على منظومات متعددة منها ما يختص بمتابعة الخطة الاستثمارية، وحصر موجودات المخازن، وحصر إملاك الوزارة، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر  قطع الغيار اللازمة لها، ومتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية، ومنظومة حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية، والتعديات على شبكة الترع والأراضي الزراعية، وحصر زمامات الرى الحديث، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة، ومنظومة متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ.

كما الوزير خلال الاجتماع، الموقف التنفيذى لمشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، ومشروع تنمية شمال سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي.

اجتماع مستوى الدوري وزارة نهر النيل جنوب الوادي على مستوى الجمهورية تطبيق

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الورقة الثانية تم إحراقها!

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