الإثنين 15 نوفمبر 2021
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فن

تفاصيل المشاهد الأخيرة من فيلم «الجواهرجي» بطولة محمد هنيدي ومنى زكي

منى زكي وهنيدي وأحمد
منى زكي وهنيدي وأحمد حلاوة في الجواهرجي

عاد الثنائي الفنان محمد هنيدي والفنانة منى زكي خلال الساعات الماضية لاستئناف تصوير دورهما في الفيلم الكوميدي المنتظر “الجواهرجي” بمشاركة عدد من النجوم من أجل العرض خلال العام القادم حيث يستمر الثنائي في التصوير حتى نهاية الشهر الجاري من أجل تفرغ النجمة منى زكي لمسلسلها الرمضاني القادم مع شركة ميديا هب والمخرج كريم الشناوي.

وقالت النجمة منى زكي في تصريح للدستور، بعد عودة التصوير خلال الساعات الماضية، إنها سعيدة للغاية للمشاركة في الفيلم الجديد متمنية أن ينال الفيلم الجديد إعجاب الجمهور وقت عرضه خاصة أنه به مجهود كبير من قبل طاقم العمل.

ويجسد هنيدي في الفيلم دور جواهرجي، بينما تجسد منى دور زوجته، ويحدث بينهما العديد من المواقف في إطار كوميدي.

فيلم "الجواهرجي" يقوم ببطولته النجوم محمد هنيدي ومنى زكى ولبلبة، كما وقع الاختيارعلى الفنان أحمد السعدني ليكون أمام هنيدي ويجسد دورًا محوريًا خلال أحداث الفيلم وتليه الفنانة ريم مصطفى، ثم الفنان آسر ياسين، والفنانون أحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول، وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويخرجه إسلام خيرى، وتأليف عمر طاهر.

ويجمع "الجواهرجي" هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب من 23 سنة، حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

وكان هنيدي عاد لتصوير الفيلم بعد الانتهاء من عرض مسرحيته “سلام مربع” مع الفنانة آيتن عامر وباسم الرياض خلال الأيام الماضية.

وكانت آخر أعمال النجمة منى زكي مسلسل لعبة نيوتن بمشاركة عدد من النجوم منهم  محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.


 

منى زكي الفنانة منى زكي الفنان محمد هنيدي محمد هنيدي الفيلم الكوميدي الجواهرجي شركة ميديا هب المخرج كريم الشناوي

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وائل لطفي

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