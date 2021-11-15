تجديد حبس عاطل بعد تصميم ألعاب إلكترونية وبيعها «أونلاين»

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالتعامل فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بتصميم ألعاب إلكترونية وترويجها وبيعها "أونلاين" على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، بممارسة نشاط غير مشروع فى التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بتصميم ألعاب إلكترونية وترويجها وبيعها "أونلاين" على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقى قيمتها من عملائه بالخارج عن طريق إرسالهم تحويلات مالية بالعملات الأجنبية له عبر إحدى شركات تحويل الأموال، وعقب استلامها يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.