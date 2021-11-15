الإثنين 15 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

بريطانيا.. دواء خاص بالسكرى يعطى أملا لعلاج مرضى الكلى دون غسيل

مرضى الكلى
مرضى الكلى

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه من المتوقع أن يحدث علاج مخصص لمرض السكري ثورة في علاج مرض الكلى، ما من شأنه تجنيب الآلاف عمليات غسيل الكلى وزراعة الأعضاء.

 

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا منحوا حق تناول الدواء لنحو 91 ألف مريض في البلاد، حيث جاءت هذه الموافقة بعد دراسة وجدت أن تناول جرعة يومية من دواء "داباغليفلوزين" قللت من خطر الحاجة إلى غسيل الكلى أو زراعتها وحتى الموت بنسبة 39 بالمئة.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الدواء يمثل أول تطور كبير في علاج مرض الكلى منذ نحو 20 عاما.

 

وقال الطبيب البريطاني والأمين العام لجمعية متخصصة في رعاية مرضى الكلى في بريطانيا، غراهام ليبكين، إن "هذا الدواء يمثل فرصة جديدة ومثيرة للمرضى".

 

وأضاف أن الدواء الجديد يمكن أن يبطئ استفحال المرض، متوقعا أنه سيقلل من عدد المرضى الذين يحتاجون إلى غسيل الكلى أو زراعتها.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة أنه تم تطعيم أكثر من مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا في إنجلترا ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


وذكرت وزارة الصحة البريطانية -في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني- أن أكثر من 3500 مدرسة استضافت مراكز اللقاح، في حين أن 95% من جميع المدارس إما تمت زيارتها بالفعل أو تم التخطيط للزيارة خلال الأسابيع المقبلة.


وقال المسئولون إن أحدث البيانات تظهر أن وزارة الصحة حققت رقم المليون مع أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا، ومن المقرر أن تزور فرق الوزارة أكثر من 800 مدرسة خلال الأسبوع المقبل، حيث تتوفر اللقاحات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا في إنجلترا منذ 20 سبتمبر الماضي.


وعلَّق وزير الصحة ساجد جاويد -عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- قائلًا: "إن تلقي أكثر من مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا الحماية الحاسمة التي يوفرها اللقاح إنجاز هائل، وسيحدث فرقًا كبيرًا في منع (كوفيد-19) من زيادة تعطيل تعليمهم وصحتهم وحياتهم".

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