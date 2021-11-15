كيف كانت زيارات الأمير تشارلز السابقة لمصر؟

أعلن الأمير تشارلز، أمير ويلز ودوقة كورنوول، عن موعد زيارته لمصر، والتي قرر لها الخميس القادم، حيث تستمر لمدة يومين في إطار جولة تشمل المملكة الأردنية الهاشمية، وهي الأولى التي يقوم بها ولي العهد البريطاني وقرينته إلى الخارج منذ تفشي وباء جائحة كورونا.

وتعد الزيارة التاريخية للأمير تشارلز، الثالثة لمصر، فقد زار مصر أكثر من مرة، ففي السطور التالية نستعرض كيف كانت الزيارات السابقة لأمير ويلز.

الزيارة الأولى.. "شهر العسل" مع الأميرة ديانا

سبق وأن قام ولي العهد البريطاني بزيارة مصر مرتين الأولى في عام 1981، مع زوجته الأولى الراحلة الأميرة ديانا، حيث كانت مصر إحدى محطات شهر العسل، وتوقف اليخت الملكي بمدينة بورسعيد، وكان الرئيس أنور السادات وزوجته في استقباله.

وشملت زيارة "شهر العسل" الملكية التجول بمدينة بورسعيد الباسلة، حيث تم عمل مأدبة استقبال على شرف العروسين، بالإضافة إلى منح الأميرة ديانا وسام الجمهورية.

وعقب مرور أكثر من عشر سنوات قررت الأميرة ديانا زيارة مصر لأيام وكانت بمفردها، وذلك في أغسطس عام 1992، زارات خلالها الأهرامات والأقصر ومنها طريق الكباش، ومسجد الأزهر.

الزيارة الثانية.. الأمير تشارلز مع زوجتة الجديدة

زار الأمير "تشارلز" مصر بصحبة زوجته الأميرة كاميلا في عام 2006، ضمن جولة استمرت أسبوعين، وشملت مصر والسعودية والهند، بهدف تعزيز التسامح بين الحضارات.

كان جدول الزيارة الثانية للأمير تشارلز هو قضاء ثلاثة أيام في القاهرة، زار فيها مقبرة العلمين التي شهدت إحدى أكبر المعارك في الحرب العالمية الثانية عام 1942، كما تم خلال الزيارة افتتاحه للجامعة البريطانية بالقاهرة.

وكان للأهرامات نصيب من زيارة الأمير تشارلز وزوجتة التي أعربت عن إعجابها بالمكان الأثري الذي قالت إنها تود زيارته مرة أخرى، بالإضافة إلى زيارتها برفقة زوجها مسجد الأزهر الشريف.