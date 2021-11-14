ارتفاع جديد فى الكهرباء المولدة شهريًا والمنازل تستحوذ على 38.9%

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حجم الكهرباء المولدة شهريًا إلى 20.8 ميجا.و.س خلال يوليو 2021، مقابل 18.9 ميجا.و.س خلال يونيو 2021، بينما كان حجم الكهرباء المولدة قد بلغ 19.5 ميجا.و.س خلال شهر يوليو من العام السابق عليه.

أضاف جهاز الإحصاء أن حجم الكهرباء المستخدمة تراجع بشكل طفيف إلى حدود 14.4 ميجا.و.س خلال يوليو 2021، مقابل 14.5 ميجا.و.س خلال يونيو 2021، بينما كان حجم الكهرباء المستخدمة قد بلغ 12.7 ميجا.و.س خلال شهر يوليو 2020.

وفيما يخص هيكل توزيع الكهرباء المستخدمة على مستوى القطاعات، استحوذ قطاع الاستخدامات المنزلية على النصيب الأكبر من الكهرباء المستخدمة بنحو 5.6 ميجا.و.س بنسبة 38.9%، بينما كان نصيب الاستخدامات المنزلية قد بلغ 43.3% خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وجاء قطاع الصناعة فى المرتبة الثانية بنبسة 25% خلال يوليو 2021 مقابل 25.2% خلال يوليو 2020.

وبلغ نصيب مرافق عامة وجهات حكومية من حجم الكهرباء المستخدمة 2 ميجا.و.س بنسبة 13.9% خلال يوليو 2021 مقابل 1.6 ميجا.و.س بنسبة 12.6% خلال شهر يوليو 2020، وقطاع زراعة ورى وصرف 1 ميجا.و.س بنسبة 6.9 %خلال شهر يوليو 2021 مقابل 0.8 ميجا.و.س بنسبة 6.3% خلال شهر يوليو 2020، واستخدامات تجارية بـ 0.7 ميجا.و.س بنسبة 4.9% خلال شهر يوليو 2021 مقابل 0.5 ميجا.و.س بنسبة 3.9% خلال شهر يوليو 2020.

وأظهر التقرير ارتفاع صادرات مصر من الطاقة الكهربائية إلى حدود 58.2 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2021 مقابل 37.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 20.7 مليون دولار خلال عام، وعلى أساس شهرى بلغت صادرات الكهرباء 6.015 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 7.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 1.7 مليون دولار.