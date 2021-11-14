الأحد 14 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العاهل الأردني يصدر عفوا عن عشرات المدانين بجرم «إطالة اللسان»

الملك الأردني عبد
الملك الأردني عبد الله الثاني،

أصدر الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأحد، عفوا خاصا عن 155 محكوما بجرم "إطالة اللسان" على الملك وإسقاط كل العقوبات المترتبة عن هذا الجرم.

 

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" بأن "الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على إصدار عفو خاص عن المحكومين بجرم إطالة اللسان".

 

وأضافت أن "العفو الخاص تضمن إسقاط كامل العقوبة عن 155 محكوما".

 

وكان العاهل الأردني وجه الحكومة الشهر الماضي لدراسة جميع القضايا المتعلقة بـ"إطالة اللسان"، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.

 

وتنص المادة 195 من قانون العقوبات الأردني على عقوبة تتراوح بين السجن سنة واحدة إلى ثلاث سنوات لمن يدان بـ"إطالة اللسان" على مقام الملك شفهيا أو خطيا أو إلكترونيا أو عبر صورة أو رسم هزلي بأي شكل يمس كرامته.

 

وكان وزير العدل الأردني أحمد الزيادات أعلن في الرابع من أكتوبر الماضي، أن العفو الخاص عن المدانين بجرائم "إطالة اللسان" الذي أصدره الملك عبد الله الثاني، يقتصر على الجرائم المرتكبة ضد الملك وأفراد عائلته فقط.

ملك الاردن الملك الاردني عبدالله الثاني عفو خاص جرائم اللسان إسقاط عقوبات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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