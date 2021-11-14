النيابة تصرح بدفن عامل عثر عليه مذبوحًا داخل سوبر ماركت بالسلام

أقرت النيابة العامة بالسلام بدفن عامل عثر عليه مذبوحا داخل السوبر ماركت الذى يعمل به بعد تعرضه لعملية سرقة بالإكراه، وذلك بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

وانتقل فريق من النيابة بالسلام لموقع مقتل صاحب سوبر ماركت داخل المحل الخاص بعد عند تعرضه لمحاولة سرقة بالإكراه على يد شخصين يستقلان توك توك بمدينة السلام.

كشفت التحقيقات الأولية عن أن المجني عليه صاحب سوبر ماركت قام شخصان يستقلان توك توك بالدخول عليه لمحاولة سرقته بالإكراه وبمُحاولة اعتراضهما قاما بالتعدى عليه بسلاح أبيض وطعناه حتى فارق الحياة.

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بالعثور على صاحب سوبر ماركت به عدة طعنات وبتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين، وجاري ضبطهما وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

أوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، لكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى 3 شروط وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.