تفاصيل اجتماع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي في دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري للجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي الذي جاء بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد ورأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وعدد من ممثلي الجهات المعنية وأعضاء اللجنة.

وتناول الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة باجتماعها السابق، وذلك فيما يتعلق بالإجراءات المُتخذة لتنفيذ أعمال الترميم لعمارتين بشطا وصيانة عمارة الزهور بكفر البطيخ وتم اسنادها إلى مديرية الإسكان والمرافق وصيانة عمارتين آخرتين بمدينتي عزبة البرج والسرو.

واطلع المحافظ على ما تم اتخاذه من إجراءات لإنشاء عمارة تجارى إداري سكنى على مساحة ٢٤٠ م٢ بشارع فكرى زاهر بمدينة دمياط، حيث وجهت بالإسراع في الخطوات الاولية للبدء في التنفيذ، كما أكدت على تشكيل لجنة تختص بدراسة عقود الوحدات الصناعية للتأكد من مطابقتها مع الواقع خاصة طبيعة الاستخدام والتعامل معها في ضوء اللوائح والقوانين.

وفى ختام الاجتماع، بحثت "محافظ دمياط" عدد من الطلبات والمذكرات المقدمة للجنة وعرض كافة المحاور المُتعلقة بها لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفقاً للوائح المُنظمة لها.

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المحافظة مستمرة في جهودها للتصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

أضافت أنه تم اليوم تنفيذ حملات بنطاق مركزي دمياط وفارسكور، أسفرت عن إزالة ٣٥ حالة تعدى على أملاك الدولة تابعين لولاية حماية النيل والصرف بمساحة ١١٣٠م٢، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة للموجة ال١٨، مشيرة إلى أنه قد بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها منذ انطلاق تلك المرحلة ٣٣١ حالة بمساحة إجمالية ٦٠٣٥٣ متر مربع.