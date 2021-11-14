«المالية» تعلن نتائج العائد على أذون الخزانة اليوم

أعلنت وزارة المالية نتائج طروحات أذون الخزانة اليوم الأحد، حيث سجلت أعلى عائد على الأذون أجل 91 يومًا 12.49% وأقل عائد 12.20%، ومتوسط العائد 12.45%، وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 273 يومًا 12.98% أقل عائد12.70% ومتوسط العائد 12.97%.

و كشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج مسجلاً 1.5%، خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ 0.4% خلال الربع السابق له، على خلفية التحسن المستمر فى الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص.

واستمرت مساهمة القطاع الخاص فى دعم النشاط الاقتصادي، لتساهم بشكل إيجابى تجاه الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج، وبمساهمة قدرها 1.2 نقطة مئوية خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ 0.4 نقطة مئوية خلال الربع السابق له، وبالإضافة للمساهمة الموجبة لإستخراجات الغاز الطبيعي، لا يزال تحسن نشاط القطاع الخاص مدعومًا بانحسار المساهمات غير المواتية لكل من السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية مقارنة بالربع السابق.

وبشكل مماثل ارتفعت مساهمة القطاع العام بشكل طفيف تجاه نمو الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج مسجلاً 0.3 نقطة مئوية خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بصفر نقطة مئوية خلال الربع السابق له.

وجاء الارتفاع الطفيف فى نشاط القطاع العام مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من استخراجات الغاز الطبيعي والحكومة العامة، إلا أن قطاعي تكرير البترول واستخراجاته استمر فى تشكيل عامل ضاغط على تحسين نشاط القطاع العام للربع الثاني علي التوالي.