محافظ أسوان يتابع ثمار نتائج 83 قافلة طبية مجانية خلال 10 شهور

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ثمار نتائج جهود القوافل الطبية التي نظمتها مديرية الشئون الصحية خلال 10 شهور في الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي، وشملت تنظيم 83 قافلة طبية بمختلف القرى والمدن، وهو الذي يتطلب في الوقت نفسه تكثيف تنظيم القوافل الصحية المتنقلة بمختلف القرى والنجوع.

وأكد محافظ أسوان أن تنظيم هذه القوافل يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، حيث إن توصيل الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً في المناطق النائية شعار رفعته الأجهزة المعنية بالمحافظة.