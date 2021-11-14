الزمالك يعلن تفاصيل إصابة شيكابالا

شارك أحمد سيد زيزو وحازم إمام ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بعدما خاض الثنائي برنامجا تأهيليا في مران أمس.

بينما خضع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تأهيلي خاص بعد شكواه من تعرضه لإجهاد عضلي في الآونة الأخيرة، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

ويواصل الفريق استعداداته للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.

