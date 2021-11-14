ألمانيا تسجل 33 ألفًا و 498 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلن معهد (روبرت كوخ) الألماني تسجيل 33 ألفا و498 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 5 ملايين و21 ألفا و469 حالة.

وأوضح المعهد أن معدل الإصابة الأسبوعي بالفيروس، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار 7 أيام، وصل إلى مستوى غير مسبوق وبلغ صباح اليوم الأحد 289.

وأعرب رئيس حكومة ولاية سكسونيا ميشائيل كرتشمر، في تصريح لصحيفة (بيلد ام زونتاج)، عن تخوفه من أعداد الوفيات خلال الموجة الرابعة من الجائحة على نحو يزيد على ما كان عليه في الموجات السابقة.

جدير بالذكر أن 30% من الأشخاص قد توفوا على الرغم من تلقيهم اللقاح بالكامل، حيث توفى 108 أشخاص من إجمالي 372 شخصا كانوا قد تلقوا جرعتي لقاح كورونا، أي تلقوا التطعيم بشكل كامل.

