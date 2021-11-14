صدور «المعاطف الرمادية» لـ سمير الفيل خلال أيام

كشف الكاتب سمير الفيل عن صدور مجموعته الجديدة "المعاطف الرمادية" عن دار غراب للنشر والتوزيع، خلال أيام.

وعلى غلاف المجموعة القصصية نقرأ:

يقدم سمير الفيل في مجموعته الجديدة قراءة دقيقة للواقع المصري، متأملا الحياة في تقلباتها، والمصائر في تحولاتها دون أن يغادر منطقته الشعبية إلا قليلا.

يتأمل علاقات شخصياته، ويقلب البصر فيما حدث من تغيرات في سلوكهم بعد أن تضاعفت ضغوط الحياة عليهم. إنه ينصت للأصوات التي عبرت بخوف وقلق عن مأزق الحياة الواقعة على جماعات إنسانية مختلفة النوايا، متنوعة الأهواء، يتوقف طويلا أمام حالات تقوض الأسرة المصرية عبر الجبر أو الاختيار، متوسلا بخبرة الحياة بكل تشتتها، وانكساراتها، وأوجاعها كأنه إرث ينتقل من جيل إلى جيل.

لغة بسيطة تتميز بالعمق والرصانة، وقد تحرر الكاتب بعض الشيء من قيود الواقع، فقدم تجارب تميل إلى الفانتازيا، متوسلا بمشاهد صادقة، هي انعكاس للواقع الحي، الموار بالحواديت والحكايات والمرويات الشفاهية.

سمير الفيل

كاتب مصري معاصر، ولد في مدينة دمياط شمال العاصمة بنحو 180 كيلو مترا، بالتحديد في 16 من يناير 1951.

ارتبط بالشعر مبكرا مع حرب الاستنزاف وبعد نشر خمسة دواوين بشعر العامية المصرية أخرج للمكتبة العربية ثلاث روايات ثم أخلص تماما للقصة القصيرة فقدم مجموعات قصصية عديدة، متوالية، مثيرة للدهشة.

يرى النقاد أن سمير الفيل هو "مؤرخ الفقراء، وكاتب الحارة الشعبية"، وهو يجلس يوميا في مقهي شعبي بمدينته، ومعه كتب وفنانون من جميع الأعمار.

حاز جائزة الدولة التشجيعية 2016، وجائزة يوسف أبو رية باتحاد كتاب مصر 2017، ثم نال جائزة ساويرس للقصة القصيرة فئة كبار الكتاب 2020.

يمكنك أن تجلس معه في المقهى لتكتشف حسب الدكتور عيد صالح "طاقة إبداعية جبارة"، كتبت عنه دراسات نقدية، وحصلت باحثتان على درجة الماجستير في أعماله في القصة القصيرة والرواية.