«مبقدمش تنازلات وقبلت بالخيانة».. أبرز تصريحات رجاء حسين مع راغدة شلهوب

تصدرت الفنانة رجاء حسين، تريند موقع البحث جوجل، بعدما حلت مساء أمس ضيفة ببرنامج «نص الكلام» مع راغدة شلهوب على قناة النهار، إذ أدلت بعدة تصريحات هاجمت فيها الكثيرين من زملائها داخل الوسط الفني، نستعرضها معكم في التقرير التالي:

طلاق بعد 51 سنة جواز:

قالت الفنانة رجاء حسين إن زواجها استمر51 عاما مروا بحلوهم ومرهم وكان مرهم أكثر من حلوهم لعدة أسباب، ولكن بحب أحتفظ بالأسباب دي لنفسي، وتابعت: «أنا انفصلت عن سيف عبد الرحمن في 2006، وهو كان جوزي وحالياً أباً لأولادي، واللي كنت خايفة عليه هو ابني، ولكن توفاه الله في عام 2014، ولكن مفتحتش بوقي حتى قرأت أن ابن سيف ورجاء حسين توفاه الله واسمه أحمد».

وتابعت قائلة: «هنا قولت أستوب، لأن سيف متجوزش غيري، وكان معاه ولد وبنت اسمهم أمل وكريم، ولما كريم توفى حزنت عليه زي حزني لأبني بالظبط».

وأضافت: «أنا مليش حد في الدنيا، ومليش أخوات ولا خالات ولا عمات أنا وحيدة ومكنش ليا غير سيف وبنتي وابني ده اللي خلاني استحملت العمر ده كله، لأني كنت عايزة أربيه هو واخواته من ابوهم تربية كويسة أنا من الناس اللي مؤمنين بأن طالما فيه أطفال، فإن عدم الانفصال هو الأصح حتى لو كان على حساب سعادتي وكرامتي لأني كده كده رايحة خلاص لكن الجيل الجديد ده لازم يتربى وينشأ في بيئة سوية، أي ست بتطلق وعندها أولاد، وليس لديها السبب القوي اللي يوصلها للمرحلة دي هي ست عايزة الحرق».

واستكملت «حسين»: «الست تتخان مرة واتنين وتلاتة ومتطلقش طالما معاها أطفال.. لازم تكبرهم وتجوزهم وتشوف أحفادهم وبعدين تطلق.. زي ما أنا عملت.. أنا منفصلة من 2006 ولكن اطلقت في 2021، لأني كنت خايفة على ابني وعلى سيف لأنه جد أحفادي.. أنا بصيت لقدام، وقبلت الخيانة لأني عندي رضا، واتطلقت لما اتطمنت على أولادي، الست اللي جوايا ماتت وعايشة لأولادي».

هجوم على محمد رمضان:

وفي سياق منفصل، قالت رجاء حسين إنها لم تهاجم محمد رمضان إلا بسبب موقفه مع صديقتها الفنانة سميرة عبد العزيز، لافتة إلى أنها شاركت معه في مسلسل "حكايات وبنعيشها" كان وقتها في بداية مشواره وكانت دائما تراه يصلي، وكانت تساعده وتذاكر معه المشاهد، وكانت تقول دائما عنه «ربنا يزيده من نعيم الله»، لكن حاليا لازم أقول له «من تواضع لله رفعه».

اتلموا هي دي فساتين:

وعن رأيها في مهرجات الجونة، قالت الفنانة القديرة رجاء حسين، إنها لم تكن راضية نهائيا عما شاهدته من فساتين، لافتة إلى أنها لم تتابع المهرجان ولم تدعى له، ولو دعيت لن تتوجه لأنه ليس مهرجان سينما، ولكنه مهرجان استعراض والنجمات يظهرن من خلاله بشكل مبالغ فيه بفساتينهن الجريئة.

وتابعت قائلة: حتى في مهرجان القاهرة أيام زمان في الأوبرا كان الفستان كده مفتوح بسيط ويغطي الصدر أو ليه فرير يتلبس عليه أو شال أنا مشفتش ده في الجونة مفتوح من تحت ومفتوح من فوق.

وتابعت: «اتلموا هي دي فساتين؟ الغرب كان كده ودلوقتي اتفرجي على مهرجاناتهم والأوسكار منغلطش روحنا، بسأل مين دول اللي كانوا في المهرجان».

سناء جميل غول تمثيل:

وبسؤالها عن الفنانة الراحلة سناء جميل، قالت إنها كانت تغار منها في الفن لأنها كانت ممثلة فظيعة «غول تمثيل».

- مبقدمش تنازلات:

وفي سياق الحلقة أشارت «حسين» إلى أنها لم تصبح نجمة أولى، بسبب أنها عرض عليها تنازلات ولكنها لم تقبل بذلك، موضحة أن ذلك لا يعني أبدا أن كل من وصلن إلى الصف الأول قدمن تنازلات، ولكن بعض ضعاف النفوس يفعلن ذلك.