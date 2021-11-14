الأحد 14 نوفمبر 2021
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عالم

على هامش منتدى «صير بني ياس»...

وزير الخارجية: موقف مصر ثابت من دعم واستقرار الخليج

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع نظيره الإماراتي

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية عشرة لمنتدى «صير بني ياس» السنوي والذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري استهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات الشقيقة، ومحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء، ومحمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي.

وأعرب وزير الخارجية عن التهنئة بنجاح دولة الإمارات في تنظيم معرض «EXPO2020 – إكسبو 2020» وخروجه بصورة مشرفة. 

وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي

وأكد شكري عمق العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين الشقيقين وتجذرها، معربًا عن أهمية مواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة من أجل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، خاصةً على صعيد جذب مزيد من الاستثمارات الإماراتية للسوق المصرية، خاصة في ضوء مؤشرات الأداء المتميزة للاقتصاد المصري وما توفره مصر من بيئة تفضيلية للاستثمار فضلًا عما يتم تنفيذه حاليًا من مشروعات قومية ضخمة في مختلف المناحي. 

وتناول الوزيران المستجدات على الساحة العربية، لا سيما تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن والسودان.

كما بحث الوزيران سبل تعزيز ركائز الأمن القومي العربي في مواجهة التحديات المتنامية التي يشهدها المحيط الإقليمي والدولي، وما يتطلبه ذلك من تكثيف التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأعاد شكري التأكيد على موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار دول الخليج والترابط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الخليج العربي. 

من جانبه، أعرب وزير خارجية الإمارات عن اعتزازه بعمق واستراتيجية العلاقات القائمة مع مصر، ودعم بلاده لما تشهده مصر من طفرة تنموية اجتماعية واقتصادية ولكل ما يحفظ الأمن القومي للبلدين الشقيقين.

وزير الخارجية سامح شكري مصر الخليج الرئيس عبد الفتاح السيسي صير بني ياس

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