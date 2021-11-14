الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«بيت جميل» يحتفل بتخريج دفعتين جديدتين بالفسطاط.. الإثنين

بيت جميل للحرف التقليدية
"بيت جميل للحرف التقليدية"

يحتفل قطاع صندوق التنمية الثقافية بتخريج دفعتي 2020 – 2021 من طلبة الدبلومة الخاصة بتعلم الحرف والفنون التقليدية: «بيت جميل للحرف التقليدية»، التي ينظمها قطاع الصندوق بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز البريطانية للحرف التقليدية، في السابعة مساء الإثنين 22 نوفمبر، بمقر مركز الحرف التقليدية بالفسطاط.

تقام الاحتفالية هذا العام بعد ما تأثرت الأنشطة في كل بقاع العالم بعد اجتياح وباء «كورونا»، لتعود من جديد الفعاليات بقوة أكثر، حيث استمر تدريب الخريجين على مهارات الحرف حضوريًا، وعبر تقنيات الفيديو كونفرانس لتطوير الحرف والحفاظ عليها من خلال الاحتكاك بتجارب دولية لها الخبرة في كيفية التعامل مع التراث الحر في العالم، بهدف تخريج «المصمم المنفذ»، عن طريق الدراسة والتدريب العملي لفنون: الخزف – الزجاج المعشق – الخشب القشرة والنحاس.

كانت شراكة صندوق التنمية الثقافية ومدرسة الأمير تشارلز قد بدأت عام 2008 بعد توقيع بروتوكول للتعاون المشترك لتدريس الفنون التقليدية في القاهرة، ويوفر البرنامج منح دراسية للفنانين والحرفيين في الفنون التراثية، ويستخدم المهارات المكتسبة في تلك البرنامج بشكلٍ عملي في حفظ وترميم المواقع التراثية الإسلامية في القاهرة، كما يدعم الخريجين الباحثين عن فرص عمل أو ريادة الأعمال التجارية في الفنون التراثية.  

صندوق التنمية الثقافية 

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

يذكر أن صندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة، وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب.

وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالي 90 مكتبة.

قطاع صندوق التنمية الثقافية بيت جميل للحرف التقليدية مدرسة الأمير تشارلز البريطانية للحرف التقليدية تخريج دفعتي 2020 – 2021 من طلبة الدبلومة الخاصة بتعلم الحرف تقنيات الفيديو كونفرانس

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