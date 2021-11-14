قطع التيار الكهربائي عن قرية صفط الشرقية يومين لأعمال الصيانة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، عن قطع التيار الكهربائي عن قرية صفط الشرقية بدءًا من غدٍ الإثنين وحتى يوم الثلاثاء 16 نوفمبر الجاري لقيام شركة الكهرباء بأعمال صيانة بالقرية طوال هذه الفترة.

وأكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه أعطى توجيهات بالإعلان عن أعمال الصيانة التي تقوم بها شركة الكهرباء بقرية صفط الشرقية التابعة للوحدة المحلية بقرية تلة على مدار يومين خلال الفترة من الإثنين 15 نوفمبر الجاري وحتى الثلاثاء 16 من نفس الشهر.

وكانت شركة الكهرباء بالمنيا، قد أعلنت عن انقطاع التيار الكهربائي عن قرية صفط الشرقية التابعة لقرية تلة، وذلك خلال يومي الإثنين الموافق 15 نوفمبر الجاري، الثلاثاء الموافق ١٦ نوفمبر في المناطق الآتية بقرية تلة: نظرًا لأعمال الصيانة (بمحولات 2 , 3) بقرية صفط الشرقية التابعة للوحدة المحلية لقرية تلة من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر خلال أيام 15, 16 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أن أعمال الصيانة التي تقوم بها شركة الكهرباء للارتقاء بمستوى المنظومة.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هناك تكليفات وتوجيهات من اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، بمتابعة وتكثيف حملات وأعمال الإنارة بقرى وأحياء المنيا لرفع كفاءة منظومة الإنارة وللحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين وتسهيل حركتهم والحد من وقوع الحوادث ليلًا، مشيرًا إلى أن قسم الإنارة بقرية البرجاية واصل جهوده المبذولة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بالقرية، حيث تمت صيانة وإصلاح 18 كشاف إنارة داخل نطاق القرية.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية تكثف من أعمال إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة وجميع الطرق المؤدية إلي القري التابعة لها بجانب إنارة الطرق الرئيسية السريعة، وذلك حرصًا على حياة وأرواح المواطنين.