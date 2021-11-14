الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الواحات الصحراوي

إصابة شخص صدمته سيارة
إصابة شخص صدمته سيارة

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الواحات الصحراوي، وتم نقل المصاب إلى المستشفى. 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الخدمات الأمنية في طريق الواحات الصحراوي بوجود حادث، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

فيما شهدت حركة السيارات بالطرق الدائرية والسريعة والرابطة بمحاور القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، تباطؤًا خلال الذروة الأولى للزحام.

وظهرت كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع توجه الطلاب للمدارس والجامعات والموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية، وسط مراقبة دورية ومتابعة لحظية لحركة المركبات على مدار اليوم بالكامل، حيث انتقل رجال المرور إلى تلك الأماكن المزدحمة، ليتم إزالة أى معوقات مرورية.

وظهرت على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولًا إلى شارع السودان، كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابى، وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي؛ بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولًا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى؛ بسبب الإصلاحات.

وشهد شارع الهرم ظهور كثافات مرتفعة بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية لإنشاء محطة مترو، وظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا لمناطق بولاق وإمبابة.

وظهرت كثافات مرورية متحركة بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة بدءًا من نزلة كوبرى فيصل حتى شارع التحرير، وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.

طريق الواحات شرطة النجدة صدمته سيارة الخدمات الأمنية طريق الواحات الصحراوي عمليات شرطة النجدة غرفة عمليات شرطة النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

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