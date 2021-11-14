هالة مرزوق: الأوف سيزون فرصة جيدة للشباب والمواهب

دارت أحداث حكاية "فوتوشوب" حول شباب يدرسون في كلية الإعلام، ويحلمون بتحقيق النجاح في حياتهم المهنية ويمرون بعدة مواقف وأحداث في الجامعة، كما تناول العمل أسباب الخلافات التي تقع بين الشباب والفتيات، والعلاقات التي تحدث بينهما ومنها العلاقة التي تنشب بين "ليلى" التي تجسد دورها الفنانة ملك قورة و"خالد" الذي يلعب دوره الفنان محمد مهران.

هالة مرزوق: الأوف سيزون فرصة جيدة للشباب

قالت الفنانة هالة مرزوق التي جسدت شخصية مها، إنها بدأت في التفكير في الشخصية بمجرد قراءة الورق: "قرأت الدور وبدأت أفكر في تفاصيل الشخصية وعلاقتها بصحابها، فكنت عايزة أعملها شخص بيقول الحقيقة بس مش RUDE""، فهي شخص حقيقي لا يحب التزييف".

وتابعت مرزوق: "كنت مبسوطة لأني عملت شخصية بالحجاب وكنت مهتمة شكلي يكون مختلف لأن هذا الاستايل قريب من بنات كتير جدًا، وردود الأفعال على الشخصية بسسطتني أكتر، لأني بحب دائمًا أكون مختلفة"، مؤكدة أنها فوجئت بردود الأفعال على الحكاية وتصدّرها محركات البحث لأكثر شهر جوجل وقت العرض.

أضافت مرزوق: "اتبسطت بالشغل مع المخرج شادي عبد السلام، وسعيدة جدًا، لأنه مخرج شاطر وموهوب وأتمنى العمل معه مرة أخرى، بجانب أن الحب والدعم والتشجيع من قِبل طاقم العمل كله، لافتة إلى أن مسلسلات الأوف سيزون فرصة جيدة للشباب الجديد والمواهب المختلفة.

حكاية "فوتوشوب"

وعرضت الحكاية في السبت إلى الأربعاء الماضي، على قنوات"cbc"،وعلى شاشة "cbc drama"، كما عرض أيضًا على منصة "watch it"، وجدير بالذكر أن الحكاية من بطولة ملك قورة ومحمد مهران، إضافة إلى الفنان صلاح عبد الله وفراس سعيد، وهالة مرزوق، وسيفزهران، وإخراج شادي عبد السلام.