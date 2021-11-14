الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«تعليم القاهرة» تعقد اجتماعاً لتنفيذ قرار تسجيل الطلاب بالمشروع الوطنى للقراءة

الاجتماع
الاجتماع

عقدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع موجهى عموم المكتبات بمختلف المديريات، بشأن تسجيل جميع الطلاب بكافة المراحل (الابتدائى _ الاعدادى _ الثانوى) للمشروع الوطنى للقراءة.

جاء ذلك بناء على تكليف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وإلهام أحمد إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة كمنسق عام للمشروع الوطنى للقراءة فى عامه الثانى. 

وبناء على ذلك سيتم التعميم على جميع موجهى عموم المكتبات بشأن تسجيل جميع الطلاب بكافة المراحل (الابتدائى _ الإعدادى _ الثانوى) للمشروع الوطنى للقراءة، تحت إشراف زينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وفتحية سيد عبد الرازق موجه عام المكتبات، والدكتورة أميرة محمد نجيب موجه أول مركزى.

ويتم ذلك من خلال أخصائى المكتبات وبمساعدة مدرس اللغة العربية وجميع معلمي وأخصائى المدرسة لمن يرغب فى الاشتراك. 

العام الدراسي امتحانات عقد الوطن وزير التربية والتعليم رسمية اللغة العربية فيديو التربية والتعليم المدرسة عام 2020 2022 أحمد إبراهيم انا

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