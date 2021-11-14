الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«الفن مش وراثة».. أبرز تصريحات حنان مطاوع بعد تصدرها «ترند جوجل»

حنان مطاوع
حنان مطاوع

تصدرت الفنانة حنان مطاوع "ترند" محرك البحث على "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية،وذلك عقب تصريحاتها فى برنامج الحكاية على قناة "ام بي سي"، وتعددت تصريحات الفنانة حنان مطاوع، وترصد "الدستور" أبرزها في السطور التالية.

- قالت حنان مطاوع، "أنا  مش شايفة إن الفن وراثة هو قدرة على التعبير عن الناس والاحساس بيهم والتعبير عن مشاكلهم، افراحهم، همومهم وتقدر تثقله بالدراسة بالتجربة بالخبرة لكن هي حاجة من عند ربنا"

- "مفيش حد موهوب حقيقي وبيصدق اللي بيعمله وميحبش يوصل لقمته ومقصدش نمبر 1 ونمبر 2 لأن الفن ساحته بالعرض مش أفقية تتسع للكل.. لكن هو مش مفتون بالحته دي ولا بيجري وراها لأن ليها حسابات تانية لكن بيشتغل وبيتقن شغله لغاية لما تيجي"

- "أحب الفن واستمتع بما أقوم به من أدوار، لافتة إلى أن شخصية منال في مسلسل (القاهرة كابول) من أكثر الشخصيات التي استمتعت بعملها وجسدت خلالها حب المواطن المصري لوطنه بدون تكلف".

- زوجي أهلاوي وأنا باشجع المنتخب

- "زوجي أمير أهلاوي جدًا ولكني لا أشجع سوى منتخب مصر، الحث الوطني دايب جوانا وممكن يبان علينا من ماتش كورة من غير شعارات".

- وعن تغير استايلها وشكلها خلال الفترة الماضية قالت حنان مطاوع خلال تصريحاتها مع عمرو أديب فى برنامج الحكاية:  اجتهاد شخصي، الممثل لازم يغير وأنا في حياتي العادية مبغيرش كتير."

- "أنا في حياتي العادية دايما مركزة في جوزي وبنتي وأمي وصاحباتي أو في شغلي، والشغل هو اللي بيخليني أغير وبتبقى فرصة."

- تشارك في موسم رمضان القادم بمسلسل "ورد"، الذي توقف لمشاكل إنتاجية.

مصري التعب الدستور منتخب مصر مطاوع تصريحات مي عمر جوجل عمرو أديب زوجها

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