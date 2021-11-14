ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بكورونا في دول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاع في عدد حالات الوفاة والإصابة جراء تفشي فيروس "كوفيد-19".

ووفقا لأحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة، فقد سجلت السلطات الصحية في الهند 11 ألفا و271 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و285 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية - في بيان أوردته قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الأحد - أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 34 مليونا و437 ألفا و307 حالات، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 463 ألفا و530 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد حالات الإصابة النشطة في الهند بلغ 135 ألفا و 918 حالة، وهو أقل عدد حالات إصابة نشطة يتم تسجيله منذ مارس عام 2020.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 33 مليونا و837 ألفا و 859 شخصا، عقب تعافي 11 ألفا و 376 شخصا بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي كازاخستان، سجلت وزارة الصحة 1133 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 956 ألفا و499 حالة، كما تم تسجيل 1487 حالة شفاء؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 914 ألفا و98 حالة.

وأعلنت السلطات الصحية في باكستان، تسجيل 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى مليون و279 ألفا و636 إصابة، كما سجلت 11 وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28 ألفا 606 حالات.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 ألفا و490 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، 403 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 76 ألفا و 705 حالات.

وذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 3 ملايين و217 ألفا و639 إصابة منذ بداية انتشار الوباء، مشيرة إلى تعافي 11 ألفا و146 حالة جديدة؛ ليرتفع عدد إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليونين و631 ألف و240 شخصا .



وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1610 حالات إصابة جديدة و66 حالة وفاة مرتبطة به؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 654 ألفا و 846 حالة بإجمالي وفيات بلغ 26 ألفا و 191 حالة حتى الآن.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 74 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة؛ ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 182 ألفا و341 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان نقلته وكالة أنباء آكي بيرس الرسمية، أن البلاد سجلت حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بالفيروس؛ مما رفع إجمالي الوفيات إلى 2704 حالات.

كما أعلنت السلطات الصحية في منغوليا، تسجيل 666 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 374 ألفا و41 حالة، وفقا لوكالة مونتسام نيوز المنغولية.

وارتفع عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 1805 حالات، بعد تسجيل 9 حالات وفاة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7079 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 وفاة خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و18 ألفا و410 حالات.

وفي ألمانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 33 ألفا و 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 وفاة خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و21 ألفا و 469 والوفيات 97 ألفا و672 حالة.

وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3700 إصابة جديدة بفيروس كورونا و81 وفاة خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 784 ألفا و91 والوفيات 10 آلاف و975 حالة.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية اليوم الأحد تسجيل 2419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية في نسختها الإنجليزية، إنه تم تسجيل حتى الآن منذ بدء جائحة فيروس كورونا 395 ألفا و460 حالة إصابة مؤكدة في البلاد.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 20 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 3103 حالات.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت اللجنة، حسبما ذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، أنه لم يتم تسجيل أية حالات وفاة جديدة متعلقة بفيروس كورونا؛ ليظل عدد حالات الوفاة المسجل منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة، وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 98 ألفا و155 إصابة.

أما عن كمبوديا، فقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 119 ألفا و536 والوفيات 2867.

وفي كرواتيا، قال فريق الاستجابة الوطني لكوفيد-19 إنه تم تسجيل 6315 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية و66 حالة وفاة؛ ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في كرواتيا حتى الآن 534 ألفا و601 حالة فضلا عن 9840 حالة وفاة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، حسبما ذكرت صحيفة (ذا ستار) الماليزية، تسجيل 5 آلاف و162 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال نور هشام عبد الله، مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى مليونين و546 ألفا و309 إصابات، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

وفي تايوان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16 ألفا و 487 والوفيات إلى 848 حالة.

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 ألفا و642 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 731 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 21 مليونا و953 ألفا و838 والوفيات إلى 611 ألفا و222 حالة.

وفي نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 213 ألفا و217، بينما بلغ عدد الوفيات 2960 حالة، وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 205 آلاف و491 على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة.

وفي نيوزيلندا، سجلت وزارة الصحة 209 حالات جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية الوباء إلى 8331 إصابة و34 حالة وفاة.

أما في سريلانكا، أفادت دائرة المعلومات الحكومية بتسجيل 716 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، و22 حالة وفاة.

وأوضحت أن إجمالي إصابات كوفيد-19 في سريلانكا قد وصل بذلك إلى 549500 حالة، بالإضافة إلى 13972 حالة وفاة، حسبما أوردت صحيفة ديلي نيوز السريلانكية.

وفي أنجولا، سجلت السلطات الصحية 24 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 وحالة وفاة.

وذكرت وكالة أنباء أنجولا برس أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة قد وصل الآن إلى 64899 حالة، و1727 حالة وفاة، فيما تعافي 61666 شخصا.



وفي البرتغال، أفادت النشرة الوبائية للمديرية العامة للصحة بتسجيل 1816 حالة إصابة جديدة ب(كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية و8 وفيات.



وأشارت إلى أن أكثر الفئات العمرية التي توفيت جراء الإصابة بالفيروس هم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 50 و59 سنة، ومن 70 إلى 79 سنة والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 سنة، ومنذ مارس 2020 ، توفي 18242 شخصا وتم تسجيل مليون و 106 آلاف وخمس حالات بحسب صحيفة (ذا برتغال نيوز).



وسجلت وزارة الصحة في كوبا، 293 إصابة جديدة بكوفيد-19، بينما لم يتم تسجيل أية حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة، بحسب وكالة أنباء برنسا لاتينا الكوبية، إن عدد الحالات أقل من تلك المسجلة أمس؛ ما يعني أن كوبا تسير في اتجاه السيطرة على المرض، وأوضحت الوزارة أنه منذ مارس 2020، سجلت كوبا 958 ألفا و390 حالة إصابة بالفيروس و 8279 حالة وفاة.



وفي هولندا، أعلن المعهد الوطني للصحة عن تسجيل 13848 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و33 حالة وفاة.



وأشار المعهد، بحسب موقع داتش نيوز الإخباري الهولندي، إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حتى الآن وصل إلى مليونين و283 ألفا و 83 حالة، وبلغ عدد الوفيات 18728 حالة، فيما تعافى مليون و993 ألفا و56 شخصا.



وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 5804 حالات إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، و52 حالة وفاة.



وذكر المركز بحسب صحيفة ذا سلوفاك سبيكتيتور أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى 560100 حالة، وبلغ عدد حالات الوفاة حتى الآن 13537 حالة.



وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد أنه تم تسجيل 1926 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و816 ألفا و980 حالة.



وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلبينية- بأنه تم تسجيل 309 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 45 ألفا و581 حالة.



وفي بولندا، سجلت سلطات الصحية 14 ألفا و 448 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 46 حالة وفاة؛ ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 3 ملايين و 204 آلاف و 515 حالة إصابة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 78 ألفا و867 حالة.



وفي اليابان أعلنت السلطات اليوم الأحد، تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في أنحاء البلاد.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم أيضا تسجيل حالتي وفاة جديدتين في البلاد فيما يبلغ عدد المرضى في حالة حرجة 85 شخصا.



وتخطى إجمالي حالات الإصابة المسجلة في اليابان منذ بداية تفشي الوباء المليون و725 ألف إصابة فيما تخطى إجمالي الوفيات 18 ألفا و300 حالة وفاة.



وفي التشيك، أعلنت السلطات الصحية اليوم الأحد، تسجيل 9161 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بالإضافة إلى 27 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وذكر راديو "براغ الدولي" أن عدد الحالات الجديدة يزيد بنحو 3400 إصابة عن العدد المسجل في اليوم نفسه من الأسبوع الماضي، مشيرا إلى ارتفاع معدل العدوى إلى 693 حالة لكل مائة ألف شخص خلال الأسبوع الماضي.



وقد تخطى إجمالي حالات الإصابة المسجلة في التشيك منذ بداية تفشي الوباء المليون و880 ألف إصابة فيما تخطى إجمالي الوفيات 31 ألف حالة وفاة.