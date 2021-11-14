الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للشباب بجامعة الجلالة

منتدى شباب الجامعات
منتدى شباب الجامعات

انطلقت فعاليات المؤتمر الأول لشباب الجامعات، برعاية وتنظيم جامعة الجلالة الأهلية، تحت شعار "المستقبل يبدأ هنا"، بمشاركة طلاب 12 جامعة مصرية وأجنبية.

يأتي المؤتمر إيمانًا من جامعة الجلالة، بدور الشباب وتأثيرهم في المجتمع، فهم نواة الحاضر وبناء المستقبل، لذا وجب تشجيعهم للتقدم الدائم والاستمرارية في العطاء من خلال البحث والإبداع والابتكار.

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منتدى شباب الجامعات

وضمت أجندة المؤتمر عددًا من المشاركات الهامة لقصص نجاح ملهمة للطلاب، من خلال سرد بداياتهم وما حققوه حتى الآن، بمختلف المجالات.

وفي بداية المؤتمر تحدث الدكتور أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، وقال إن شعار جامعة الجلالة "المستقبل يبدأ من هنا"، يأتي من الإيمان بطاقة وقوة الشباب، مؤكدًا أن هذا ما دفع إلى تنظيم ذلك المؤتمر ليضم طلاب 12 جامعة مختلفة مصرية وأجنبية، لنقل خبرات لنماذج من رواد الأعمال في جميع المجالات.

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منتدى شباب الجامعات

وتابع حيدر، أن جامعة الجلالة ستكون القلب النابض لمدينة الجلالة ومنارة للعلم في مصر والشرق الأوسط، رغم أنها انشأت العام الماضي لكن لديها القدرة لتحقيق ذلك بما نملكه من أفكار وطاقات الطلاب وإمكانيات الجامعة. 

وأضاف دكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للتعاون الدولي وخدمة المجتمع وشئون البيئة، أن الشباب هم المستقبل الحقيقي، وأن المؤتمر يهدف إلى اختيار نماذج من الشباب أصحاب تاريخ نجاح في ريادة الأعمال، وبعضهم رغم نجاحه خارج مصر، إلا أنه فضل العودة إلى الوطن لينفذ ويدشن شركات، حرصوا على المشاركة اليوم في المؤتمر لنقل خبراتهم وخلاصة التجربة لشباب الجامعات.

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منتدى شباب الجامعات

وقال الدكتور عادل العدوي مدير برنامج الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الجلالة، إن إدارة الجامعة حرصت على اختيار نماذج ناجحة من رواد الأعمال خاضوا تجارب عملية في عدة شركات عالمية داخل وخارج مصر جعلتهم يكتسبوا خبرات متراكمة. 

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منتدى شباب الجامعات

وأضاف أن هذه النماذج الناجحة خريجي جامعات حكومية وأجنبية على أرض مصر، وكان لهم بصمة واضحة في عدة شركات يعتمد عليها المصريين بشكل يومي في نواحي الحياة المختلفة، وخلال المؤتمر أجابوا على عدة أسئلة تشغل الطلاب عن كيفية تدشين المشروعات وإدارتها.

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منتدى شباب الجامعات

كما أجاب الحاضرين عن استفسارات الطلاب ومتى تكون الأولوية للعمل الحر او تأجيل تلك الخطوة والاندماج داخل عمله كيان مؤسسي قائم بالفعل.

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منتدى شباب الجامعات

ووجه الدكتور العدوي نصيحة للشباب أن النجاح وقياس تحقيقه يجب أن يهدف في المقام الأول بما يتحقق في خدمة المجتمع وليس المكاسب المادية فقط.

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منتدى شباب الجامعات

ويشار إلى أن جامعة  الجلالة إحدى الجامعات الأهلية، التي جرى افتتاحها في عامها الثاني بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، التي تطبق نظامًا وخدمة تعليمية بجودة لا تقل عن مثيلاتها في دول العالم، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.

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منتدى شباب الجامعات
مصر الجلالة جامعة السويس منتدى شباب الجامعات

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