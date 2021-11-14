بلال حبشي: الانتهاء من إعداد وتأهيل الدفعة الأولى من المتطوعين بالتنسيقية

قال بلال حبشي، مسؤول ملف المتطوعين بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس أمناء التنسيقية، إن التنسيقية قامت بإعداد استراتيجية تتماشى مع تطور الحياة الحزبية والسياسة في مصر والتى تعمل بنظامين وهم المتطوعين وممثلي الأحزاب السياسية، ويتم فيها التدريب على عدد من البرامج.

وأعلن حبشي، عن الانتهاء من إعداد وتأهيل الدفعة الأولى من المتطوعين، والانتهاء من تأهيل وتدريب الدفعة الثانية من السياسيين، وقبول عدد من العضويات الجدد من الشباب السياسيين.