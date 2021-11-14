الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

بلال حبشي: الانتهاء من إعداد وتأهيل الدفعة الأولى من المتطوعين بالتنسيقية

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال بلال حبشي، مسؤول ملف المتطوعين بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس أمناء التنسيقية، إن التنسيقية قامت بإعداد استراتيجية تتماشى مع تطور الحياة الحزبية والسياسة في مصر والتى تعمل بنظامين وهم المتطوعين وممثلي الأحزاب السياسية، ويتم فيها التدريب على عدد من البرامج. 

وأعلن حبشي، عن الانتهاء من إعداد وتأهيل الدفعة الأولى من المتطوعين، والانتهاء من تأهيل وتدريب الدفعة الثانية من السياسيين، وقبول عدد من العضويات الجدد من الشباب السياسيين.

بلال حبشي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس أمناء التنسيقية التنسيقية الحياة الحزبية المتطوعين

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