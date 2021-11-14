الأحد 14 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سكرتير عام قنا يترأس اجتماعا لبحث آليات تحصيل رسوم تحسين على العقارات

محافظ قنا
محافظ قنا

ترأس  اللواء تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة قنا، نائبا عن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا بحضور السكرتير العام المساعد وعدد من رؤساء وسكرتيرى الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة،  وذلك لبحث آليات تحصيل مقابل تحسين على العقارات عند طلب المواطن لإصدار ترخيص للعقار . 

و أوضح السكرتير العام لمحافظة قنا، أنه تم تشكيل لجان فى كل وحدة محلية لتحديد القيمة المناسبة مقابل التحسين عن كل متر من مساحة العقار سواء فى القرية أو المدينة، من أجل تنفيذ مشروعات منفعة عامة، سواء كانت شوارع رئيسية أو فرعية أو مشروعات مياه وصرف صحى أو كبارى وغيرها من مشروعات النفع العام، فضلا عن المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة والتى يتضمنها الحيز العمرانى المعتمد بمخطط التنمية العمرانية.
وأضاف السكرتير العام، بأنه سيتم تحديد مقابل التحسين وفقاً لتقدير اللجان المختصة وفقا للضوابط والإجراءات والاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن .

وكان قد أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، أنه تم فتح الطرق الصحراوية التى تم غلقها بالأمس بفعل الأحوال الجوية غير المستقرة ، وهى طريق " قنا – سفاجا " ، " قفط – القصير " ، بالإضافة إلى طريق " قنا – الأقصر الصحراوى الشرقى " الذى تم فتحه بشكل جزئى ، حيث تم فتح إحدى حارتىّ الطريق في المنطقة التى غمرتها المياه وسيتم فتح الطريق بشكل كامل عقب الإنتهاء من الاعمال الجدارية لشفط المياه ، مؤكدا على المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور وتوخي الحذر أثناء السير على الطرق حفاظًا على سلامتهم.

وقال محافظ قنا أنه فور ورود بلاغ بوجود عاصفة ترابية على طريق قفط – القصير ، ووصول مياه الأمطار والسيول التى سقطت على سلاسل جبال البحر الأحمر إلى حدود قنا تم الإعلان عن غلق الطرق الثلاثة حفاظا على حياة المواطنين.

صحي محافظ لجان عقار الجوى مدير محافظة قنا وزير

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وائل لطفي

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