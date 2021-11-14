«الآنسة فرح».. علاقات جديدة ونهاية مشوّقة بين بطليها

يستمر الجزء الرابع من مسلسل “الآنسة فرح” والذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد vip، في تصاعد أحداثه بشكل كبير حيث كشف هذا الأسبوع عن مواجهة فرح لألم الفراق مرة أخرى بعدما قرر آدم الانفصال عنها للمرة الثانية، بعدما عبّر لها عن مشاعره وأكد لها عدم نيته لتركها مرة أخرى، ولكنه عاد يخبرها بأن لديه عرضٍ مغرٍ في دبي ولا يمكنه رفضه، لتعود فرح مرة أخرى وحيدة.

وتمكنّت فرح من نشر روايتها الأولى بعنوان "حب بطعم القهوة"، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا وشهد حفل توقيعها ازدحام القراء والمعجبين، ولكنها واجهت نقدًا حادًا من مجلة عالم الأدب والتي وصفت روايتها بأنها دون المستوى، وسبب بكاء فرح في حفل التوقيع هو فشل الرواية.

أما شادي، فيعيش حالة من الإرهاق بسبب مرض ابنه فريد، بجانب تحرك مشاعره مرة أخرى تجاه فرح، والتي بادلته نفس المشاعر، ليصبحا على وشك العودة لبعضهما من جديد، ولكن في انتظارهما مفاجأة كبيرة وهي أن أنيسة مازالت على قيد الحياة، فهل تتحد مع نادين ضدهما؟.

ومازالت الخلافات تحتدم بين ديدا وماجد، وذلك بسبب معرفتها بأنه كان على علم بأمر فرح، ولكنه تهرّب من المسؤولية، وفي النهاية تمكّن ماجد من مصالحتها، ولكن المفاجأة كانت في جوجو، والتي ارتبطت بقدري بعدما عرض عليها الزواج، فهل نشاهد نهاية عاطفية سعيدة في الجزء الرابع من المسلسل؟.

مسلسل “الآنسة فرح” هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير “Jane The Virgin”، وقد انتهت “Sproductions” لصاحبتها سالي والي من تصوير 5 مواسم من المسلسل تمامًا مثل النسخة الأصلية بإجمالي 110 حلقة على مدار 3 سنوات.

ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، علي الطيب، هبة عبد العزيز وجيلان علاء المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج، وقد حصد أجزاءه الثلاثة العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.

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