%127 نموًا بالمبيعات وقفزة بالإيرادات.. طلعت مصطفى تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا خلال 9 أشهر

واصلت مجموعة طلعت مصطفى تحقيقها أرقاما ومعدلات قياسية من خلال الأداء القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، محققة قفزة كبيرة في المبيعات، وفق نتائج الأعمال التي أعلنتها اليوم، جاءت بها في مقدمة الشركات العقارية من خلال القيمة المتحققة خلال تلك الفترة.

وبلغت نسبة النمو في مبيعات الشركة خلال الفترة من يناير لسبتمبر 127%، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت المبيعات 27.5 مليار جنيه، في مقابل 12.1 مليار جنيه، تحققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.

وفيما يتعلق برصيد المبيعات الفعلية غير المثبتة فبلغت قيمتها خلال الفترة من يناير لسبتمبر 63.3 مليار جنيه، بينما سجلت 49.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وساهمت المبيعات القوية التي حققتها المجموعة خلال تلك الفترة في تحقيق قفزة أيضا بالإيرادات الإجمالية، والتي نمت بنسبة 9%، لتصل إلى 11.31 مليار جنيه، مقابل 10.4 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما كان له مردود أيضا على صافي ربح المجموعة بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة مسجلا 1.69 مليار جنيه، بنمو نسبته 15%.

ويأتي النمو في معدلات التسعة أشهر الأولى من العام استمرارا لما حققته الشركة خلال النصف الأول، والذي بلغت فيه المبيعات الجديدة ما قيمته 21 مليار جنيه، مقارنة بنحو مقابل 4.4 مليار جنيه حققتها الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020.