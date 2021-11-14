الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس النواب يشكر «مدبولي»: نعمل كنسيج واحد من أجل مصلحة الوطن

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، الشكر والتقدير للدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته، على التعاون المنتج البناء مع مجلس النواب للوصول لتشريعات تحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن. 

وأكد جبالي، أن كل مؤسسات الدولة تعمل كنسيج واحد من أجل مصلحة الوطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بعدما قرر المجلس إرجاء مناقشة المادة 17 من مشروع قانون تنظيم القطاع الخاص فى البنية الأساسية لجلسة قادمة على ان تناقش المادة الأولى من مشروع القانون.

وقال رئيس مجلس النواب لقد أرسلت خطابات عديد الى بعض الجهات لأخذ رأيها فى مشروعات القوانين وتعديلاتها، وقد وصلني رأي العديد منهم، حيث أشادوا بالتعديلات كما أكدت على توجيه الشكر لكم على التدقيق فى المسائل القانونية فى كل التشريعات منذ بداية الفصل التشريعي وتعصمها من شبهة عدم الدستورية.

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القطاع الخاص البنية الاساسية

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وائل لطفي

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