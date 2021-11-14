ظلام كورونا يخيم على أوروبا مجددًا.. كيف تحولت القارة العجوز لمركز الوباء؟

تواجه أوروبا موجة اخرى قاسية من فيروس كورونا، على الرغم من حملات التطعيم المكثفة في معظم أنحاء القارة، ما يهدد بعدم إقامة احتفالات عيد الميلاد وفرض قيود جديدة للاغلاق.



وأكدت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، أن القارة الأوروبية أصبحت الان مركز لوباء فيروس كورونا العالمي - مرة أخرى، وفي ظل استعداد البلدان من بحر البلطيق إلى البحر المتوسط لاتخاذ تدابير الشتاء القاسية ، فإن هناك دراسات تسعى لكشف السر وراء الانتشار السريع للموجة الرابعة في أوروبا.



احتفالات فرنسية

وأوضحت الصحيفة ان فرنسا تسابق الزمن لتحسين حملتها الداعمة للتطعيم لمواجهة ذروة الموجة الرابعة من الفيروس.



وتابعت أنه في العاصمة الفرنسية باريس فتحت الحانات والنوادي أبوابها في وقت متأخر وامتلأت حتى يوم الأربعاء، مع عيد الهدنة.



وأضافت أنه بدلاً من الإعلان عن بداية موسم من الاحتفالات التي تبلغ ذروتها في عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة ، فقد تكون هذه الليالي هي آخر الاحتفالات في العام الجاري مع انتشار موجة رابعة من فيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا.



وقال وزير الصحة ، أوليفييه فيران ، الأسبوع الماضي ، "ما نشهده في فرنسا يبدو بوضوح بداية موجة خامسة، حيث ارتفع متوسط ​​الحالات المصابة منذ 7 أيام ، رغم أنه لا يزال منخفضًا نسبيًا".



و قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه اعتبارًا من 1 ديسمبر ، لن يحق للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والأشخاص في الفئات المعرضة للخطر والذين لم يحصلوا على جرعة ثالثة الحصول على تصريح صحي ، وفي الوقت نفسه سيتم توسيع برنامج التعزيز ليشمل من هم أكثر من 50 عامًا.

هولندا تبدأ الإغلاق

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه في العاصمة الهولندية أمستردام ، كان العمل يسير كالمعتاد في المقاهي المكتظة والمقاهي.



وتابعت أنه على الرغم من ذلك فإن معظم المدن الهولندية ألغت بالفعل الاحتفالات السنوية التي تقام في نفس الوقت من كل عام.

وأضافت، أنه نظرًا لأن هولندا أصبحت يوم السبت أول دولة في أوروبا الغربية منذ الصيف تفرض إغلاقًا جزئيًا، وحظرت برلين مطاعمها على غير الملقحين .



ودخلت هولندا ، التي قامت بتطعيم 73٪ من سكانها بالكامل ، في إغلاق جزئي لمدة ثلاثة أسابيع يوم السبت، حيث أغلقت الحانات والمطاعم والمتاجر الأساسية من الساعة 8 مساءً ، وأغلقت المتاجر والخدمات غير الأساسية من الساعة 6 مساءً، وقصر التجمعات المنزلية على أربعة ضيوف، بعد أن وصلت أرقام الإصابات إلى أرقام قياسية جديدة.

ألمانيا تغلق أشهر أسواقها

بينما أكدت الصحيفة، انه من المتوقع حتى الآن إلغاء أسواق عيد الميلاد الشهيرة في ألمانيا.



وقال مايكل كريتشمر ، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الالمانية الأسبوع الماضي "لا يمكنك أن تتخيل الوقوف في السوق والاحتفال بينما المستشفيات ممتلئة وتقاتل على الموارد الأخيرة".



وأوضحت الصحيفة أن ألمانيا التي انتهت من تطعيم 66.5% من سكانها بشكل كامل على أعتاب موجة رابعة قوية يمكن أن تكون الأشد حتى الآن ، حيث سجلت البلاد أعلى معدلات الإصابة اليومية في العامين الماضيين خلال الأيام الخمسة الماضية بعد ان وصل متوسط الاصابات في 7 أيام إلى أكثر من 381 لكل مليون.



حذر رئيس وكالة مكافحة الأمراض الألمانية من أن أجنحة العناية المركزة تواجه ضغوطًا غير مسبوقة.

وأشار إلى أنه اعتبارًا من يوم الاثنين لن يُسمح إلا للأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا مؤخرًا بزيارة المطاعم ودور السينما ومصففي الشعر.



و اقترح وزير الصحة الفيدرالي ، ينس سبان ، يوم الجمعة قواعد مماثلة لدخول الأحداث العامة.

تحذيرات الصحة العالمية

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء القارة بنسبة 7٪ والوفيات بنسبة 10٪ خلال الأسبوع الماضي ، مما يجعلها المنطقة الوحيدة في العالم التي تتزايد فيها حالات الإصابة والوفيات باطراد.



وقالت منظمة الصحة العالمية إن ما يقرب من ثلثي الإصابات الجديدة - حوالي 1.9 مليون - كانت في أوروبا ، في الأسبوع السادس على التوالي الذي يرتفع فيه انتشار الفيروس في جميع أنحاء القارة ، حيث شهدت عدة دول موجات رابعة أو خامسة.



وأشارت إلى أنه باستثناء أوروبا الوسطى والشرقية ، حيث تكون تغطية اللقاح أقل بكثير ، تظل حالات الدخول إلى المستشفيات والوفيات أقل بكثير مما كانت عليه قبل عام ، كما أن الاختلافات الوطنية في التدابير الوقائية تجعل من الصعب استخلاص استنتاجات عامة.